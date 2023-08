Más de mil familias de siete comunas de la región de Aysén serán las beneficiadas.

Aysén.- Aproximadamente 41 hectáreas de inmuebles fiscales ha transferido gratuitamente el Ministerio de Bienes Nacionales al Servicio de Vivienda y Urbanismo de Aysén, Serviu, para la futura construcción de viviendas sociales en siete comunas de la región de Aysén, noticia que quiso relevar la secretaria regional ministerial de la cartera, Irina Morend Valdebenito, quien, al asumir la administración solicitó acelerar estos procesos de enajenación de terrenos con el fin de contribuir en la disposición de suelo fiscal para enfrentar el déficit habitacional de la región, tramitaciones que hace poco llegaron a su etapa final.

Es así que, Morend Valdebenito destacó la acción del Ministerio de Bienes Nacionales en la disposición de suelo desde la gran propiedad fiscal de la región, señalando que “Estas tramitaciones son parte del trabajo para contribuir al Plan de Emergencia Habitacional, en el cual, el Ministerio de Bienes Nacionales transfiere terrenos a Serviu Aysén para que, por una parte, pueda iniciar obras, y por otra parte, también robustecer el banco de suelos para el Ministerio de Vivienda. Como Bienes Nacionales estamos muy comprometidos con esta contribución de suelo para futuras soluciones habitacionales, y es parte del mandato de nuestra Ministra Javiera Toro y de nuestro Presidente Gabriel Boric, donde contribuimos para que a futuro se pueda reducir el déficit habitacional no solo a nivel país, sino que también, a nivel regional”.En esa línea, la autoridad regional detalló que, de quince terrenos fiscales solicitados por Serviu Aysén a la Seremi de Bienes Nacionales, ya se han finalizado once tramitaciones, lo que beneficiará directamente a más de mil familias organizadas en diferentes comités de vivienda presentes en territorios como Melinka, Tortel, Lago Verde, Cochrane, Coyhaique, Bahía Murta, Chile Chico y Valle Simpson, destacando además la disposición descentralizada de suelo fiscal, “es importante señalar que el aporte que hacemos como Ministerio de Bienes Nacionales hacia Serviu, a través de las transferencias gratuitas para futuras soluciones habitacionales, no solo se realiza en las comunas de Coyhaique o Aysén, que son las más grandes de la región, también estamos realizando estas transferencias en sectores más aislados y comunas más pequeñas, porque la necesidad habitacional ocurre en distintos lugares y es nuestro rol como ministerio aportar con este activo fijo, para, por una parte generar ahorro al propio fisco y que pueda invertir en las viviendas sociales, pero también es un beneficio que llega directamente a las familias desde el punto de vista del costo”, indicó Irina Morend, quien en su relato, también quiso “dar un dato importante…,solo en los inmuebles transferidos en sector alto de Coyhaique, lo que corresponde a la chacra G2, nosotros estamos transfiriendo 25, 48 hectáreas, que, si lo vemos desde el punto de vista del valor comercial del suelo, esto equivale a 2.305 millones de pesos, y esto da cuenta de que efectivamente, nuestra contribución es relevante para la construcción de viviendas sociales, que sabemos es súper importante que sean accesibles para las familias”, afirmó.

Para finalizar, la autoridad recalcó el compromiso de continuar priorizando la disposición de suelo para soluciones habitacionales, trabajo en conjunto que se desarrolla con Serviu y Seremi de Vivienda de Aysén, quienes, contando con la demanda organizada, acuden a Bienes Nacionales para solicitar la transferencia gratuita de inmuebles fiscales que cuenten con especificaciones técnicas de factibilidad, figura que coloca en ventaja a Aysén por sobre las demás regiones, donde el suelo fiscal es un bien escaso y los comités de vivienda deben esperar más tiempo para la adquisición de terrenos particulares.

Chile Chico, Lago Verde, Cochrane, Tortel, Coyhaique, Río Ibáñez, Guaitecas,

De 15 expedientes tramitados, ya se han transferido 11 inmuebles fiscales, beneficiando a un total de en 8 comunas de la región; de estas, ya se ha concluido con las transferencias de Melinka, Cochrane, Bahía Murta, Chile Chico, Lago Verde, Tortel, Valle Simpson y Chacra G2 Lotes E y C de Coyhaique, sumatoria de aproximadamente 41 hectáreas, las que superan el monto 25,4 hectáreas en Coyhaique.