Esta cirugía de vanguardia permite un tratamiento eficaz y rápido, evitando el traslado de pacientes que sufren diversas complicaciones en el tracto digestivo.

Coyhaique.- En el Hospital Regional Coyhaique se realizó la segunda septotomía endoscópica, a cargo de los especialistas en endoscopía terapéutica, doctores Cáceres y Torrealba. El primer procedimiento fue asistido por el doctor Claudio Navarrete, jefe de cirugía de la Clínica Santa María de Santiago, especialista que mostró en la región cómo proceder, permitiendo el aprendizaje del equipo de Endoscopía del único hospital de alta complejidad de la región de Aysén, lo que posibilitó el éxito obtenido en esta última intervención.

Semanas antes de entrar a pabellón, el doctor Sebastián Cáceres, cirujano especialista que estuvo a cargo de realizar este procedimiento endoscópico, se mostró emocionado por lo que implicaría esta operación.

“Como equipo de cirugía endoscópica estamos súper contentos porque esto es un hito. Vamos a hacer un procedimiento por primera vez en la región, que se hace en pocos lugares a nivel nacional -solo un par de hospitales públicos en la región Metropolitana-. Por lo tanto, estamos muy contentos de poder hacer esto acá”, comentó el especialista, recalcando que “esto va a beneficiar a nuestros pacientes, ya que muchos de ellos pasan meses tratando de esperar este procedimiento por el sistema público en los hospitales a los que nos corresponde derivar”.

Al mismo tiempo, señaló que esto es un gran hito, puesto que evitará el desarraigo de decenas de usuarios del HRC, lo que permitirá “resolver a todos nuestros pacientes en la región y no tener que trasladarlos, evitando problemas familiares. Siempre es complejo que vayan a otras regiones para realizarse este procedimiento y el hecho que se les haga aquí obviamente les facilita la vida a todos”, agregando que la realización de esta nueva técnica de endoscopía terapéutica permitirá “bajar los tiempos de espera, porque demora meses obtener un cupo en el sistema público para la realización de este procedimiento”.

UN PROCEDIMIENTO EXITOSO

El Dr. Andrés Torrealba, también especialista en endoscopia terapéutica del HRC explica que “a través de un procedimiento endoscópico que habitualmente hacemos, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica -CPRE-, metemos una camarita dentro de las vías biliares, conducto que drena la bilis desde el hígado hacia el intestino, para permitir observarlo por dentro. Torrealba destacó que, de este modo, pueden “ver si hay alguna lesión que esté produciendo estrechez en el conducto y que no permita drenar bien la bilis. También permite tratar y resolver piedras de la vía biliar muy grandes, que no podemos sacar a través del procedimiento estándar”.

El especialista en cirugía y terapia endoscópica del HRC señaló que este procedimiento “se indica a pacientes con patologías de la vía biliar, que tengan piedras muy grandes en este conducto -más de 2 centímetros- y que no se puedan resolver a través del procedimiento estándar o pacientes que tengan estrechez del conducto, ya sea por algún tumor o por algún proceso inflamatorio crónico, donde se requiera estudiar esa estrechez” sostuvo, “porque la resonancia o el escáner no es muy categórico en decirnos cuál es el origen y uno puede tomarle muestras para una biopsia y saber bien qué es lo que está ocurriendo”, explicó.

Juana San Martín, usuaria que recibió tratamiento hace un par de meses por un diagnóstico asociado a un divertículo de Zencker, estuvo esperando por dos años la septotomía endoscópica. “Fue excelente, me hospitalizaron un jueves, me operaron el viernes y el sábado me dieron el alta”, señaló Juana. “Una dieta de puras papillas y comidas blandas. Quedé excelente. Ya son dos meses desde que me operaron”, indicó, contenta por los resultados.

Este procedimiento es el segundo en realizarse en la región, ya que hasta ahora, solo se han diagnosticado dos casos por divertículo de Zencker. La asistencia del doctor Claudio Navarrete, también especialista en endoscopía terapéutica, quien fue profesor del doctor Sebastián Cáceres, permitió en una primera instancia traer esta nueva solución médica a los usuarios de la región. Juana San Martín es un ejemplo exitoso de un procedimiento que marcó un hito en el Hospital Regional de Coyhaique.