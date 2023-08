La imprudencia, el consumo de alcohol y no respetar las señales de tránsito fueron las principales causas de los siniestros viales que se produjeron en esta misma fecha del año durante el 2022.

Aysén.- A fin de reforzar hábitos de seguridad vial, la Comisión Regional de Seguridad de Tránsito (CORESET), integrada en esta oportunidad por seremiTT, el equipo regional del Programa Nacional de Fiscalización de Transportes, Carabineros y Senda Aysén realizaron un control preventivo a conductores en Baquedano con Monreal.

Este operativo se realizó con ocasión de la proximidad del feriado del 15 de agosto, oportunidad que muchos aprovechan a modo de fin de semana largo, desplazándose a distintos sectores de la región. Este aumento de la circulación por las rutas aumenta el riesgo de accidentabilidad. El año pasado en la misma fecha, por ejemplo, se produjeron 5 siniestros viales que tuvieron como resultado a 4 lesionados

Durante la fiscalización se enfatizó en evitar las imprudencias al volante, respetar las señales de tránsito y restringir a cero el consumo de alcohol. Estos tres factores fueron los mayores causantes de siniestros viales en esta fecha durante el 2022. Mención especial merece el factor imprudencia, en donde se hallan conductas perjudiciales, como el uso del celular mientras se maneja un vehículo.

“Mucha gente va a viajar este fin de semana, por lo tanto debemos preparar el viaje, y mantener las cifras que hemos llevado los últimos dos años, que es de cero fallecidos. Los últimos fallecidos fueron en el año 2019, lamentablemente, y este año queremos mantener la cifra de cero. El año pasado la mitad de los siniestros fueron causados por la imprudencia del conductor, por lo tanto debemos ser precavidos ante el aumento en el número de viajes” recomendó el Coordinador Regional de la CORESET, Fernando Aguiar.

Desde la SIAT de Carabineros, el Teniente Manuel Baeza, se refirió a los operativos especiales que realizará el personal policial: “Durante este fin de semana, vamos a estar realizando controles de vehículos en el plan Ruta Segura que va a estar desplegado durante todo el fin de semana, Ahora estamos dando consejos preventivos a los conductores, como no chatear mientras se conduce, manejar atento a las condiciones del tránsito y el uso de cinturón de seguridad”.

El director de SENDA (S) Carlos Jara reforzó el mensaje institucional de las consecuencias negativas del consumo del alcohol, sobre todo al manejar. “Estamos entregando un mensaje de prevención respecto del fin de semana largo que se va a generar ahora, principalmente porque aumenta la accidentabilidad, entregando un mensaje informativo de que si va a beber alcohol no conduzca. Para evitar siniestros que afectan tanto a los conductores, sus familias y todas las personas que se ven involucradas en estas situaciones”, declaró.

En el control, además de informar sobre seguridad vial, también se dieron recomendaciones para evitar infracciones. Así lo indicó Víctor Vásquez, uno de los conductores fiscalizados en el operativo. “Tratándose de un fin de semana largo, la gente tiende a relajarse un poco y de repente los más irresponsables consumen bebidas alcohólicas y manejar, lo que es muy peligroso. También me decía el inspector que manejar con sueño es el equivalente a manejar con alcohol en la sangre, y también me sorprendió y no sabía, que no tenía el sello verde en el parabrisas de mi camioneta. Así que inmediatamente voy a ir al departamento de tránsito para que me lo den, porque vi que me podían pasar una infracción”.