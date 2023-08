La experiencia educativa “La esquila de Los Pioneros” del Jardín Infantil y Sala Cuna “Los Pioneros” representará a la región en el seminario nacional Comparte Educación.

Cochrane.- Por undécimo año consecutivo Fundación Integra organiza el Comparte Educación, seminario que se enmarca dentro del Sistema de Formación AprendeS y cuyo objetivo es ofrecer un espacio de encuentro y reconocimiento entre trabajadores/as de Fundación Integra de diferentes estamentos a nivel nacional, socializar buenas prácticas e incentivar su transmisión para la formación de los equipos educativos.

Leticia Araya Norambuena, directora regional de Fundación Integra ha resaltado la relevancia de la participación del Jardín Infantil y Sala Cuna “Los Pioneros” en este evento nacional. “La esquila de Los Pioneros” ha sido seleccionada después de un riguroso proceso de evaluación y preselección, demostrando su compromiso con la educación de calidad en la primera infancia.

Leticia Araya Norambuena, directora regional de Fundación Integra destaca que “el Comparte Educación es una instancia que permite que los jardines infantiles de todo el país mostrar experiencias educativa innovadoras en primera infancia. Para esta versión el foco está en los niños y niñas como protagonistas de sus aprendizajes y como los equipos educativos van generando estrategias para que ellos estén en centro del quehacer”.

El seminario se llevará a cabo del 5 al 7 de septiembre en la ciudad de Santiago y se desarrollará bajo el lema “Niños y niñas protagonistas de sus aprendizajes”. Durante este evento, se presentarán diversas experiencias educativas que permiten a los niños tomar decisiones sobre su exploración en entornos educativos que fomentan la motivación y ofrecen diversas alternativas de acción.

Cabe destacar, que el proceso de selección para este encuentro nacional tuvo diversos filtros, como lo fue una preselección regional en la que se escogieron tres experiencias educativas, las que posteriormente fueron presentadas al nivel central de Fundación Integra con quienes se definió, bajo una serie de criterios, que quien representará a la región será la del Jardín Infantil y Sala Cuna “Los Pioneros” de la comuna de Cochrane con la práctica educativa “La esquila de Los Pioneros”.

Cecilia Alvarado, directora del Jardín Infantil y Sala Cuna “Los Pioneros” será la encargada de exponer esta experiencia educativa en este encuentro nacional y no esconde su nerviosismo ante ese desafío, “estoy representando no solo mi jardín infantil, sino que a todos los jardines infantiles de la región de Fundación Integra”. A la vez, destaca que “ir a esa actividad significa mostrar cómo se vive en nuestra región, cómo viven los niños y niñas de nuestra región y de cómo están disfrutando, jugando y aprendiendo en nuestros jardines infantiles”.

Es relevante destacar que, al igual que en el año anterior, el Comparte Educación será transmitido vía streaming por Fundación Integra a través de sus diversas plataformas digitales. Esta iniciativa tiene como propósito difundir el importante rol que desempeñan los jardines infantiles en el desarrollo integral de niños y niñas.

La directora regional refuerza que este encuentro nacional también tiene el desafío de poder mostrar y “reflejar las experiencias (educativas) que desarrollamos en los jardines infantiles y el rol que tienen los niños y las niñas como seres que piensan, que reflexionan, que critican, que proponen, en la que dan a conocer sus ideas, lo que les gusta o no y eso reflejarlo en una experiencia educativa”.

Fundación Integra, con más de 31 años de experiencia, es la red más grande de salas cuna y jardines infantiles en Chile. Como parte de la Red de Fundaciones de la Presidencia de la República, Fundación Integra está comprometida con la educación de calidad y el desarrollo integral de los niños desde la primera infancia.