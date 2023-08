Una serie de acciones han realizado en las últimas semanas las y los asistentes de la educación de la región de Aysén, con la idea de llamar la atención del Gobierno, ante la petición de contar con asignación de zona a partir del mes de enero de 2024.

Aysén.- Ha sido en base a las diversas manifestaciones y tomas de camino que han logrado algunos compromisos, como, la presencia de autoridades nacionales, en particular la Subsecretaria de Educación para este jueves. Lo malo es que, vía correo electrónico se enteran que ese encuentro se posterga.

“Se baja la reunión que estaba agendada para este jueves 17 de agosto, nos llegó un correo electrónico, diciendo que la Subsecretaria estaría reunida aquí con nosotros el sábado 26 de agosto. Venia una avanzada de la Subsecretaria a conversar con nosotros este jueves, lo cual, tampoco es posible porque por temas climáticos el vuelo no pudo aterrizar y se tuvieron que devolver a Santiago. O sea, quedamos peor que antes”, manifestó, Carla Wichmann, dirigenta de los asistentes de la educación en Puerto Aysén.

Ante este escenario, los asistentes de la educación de todas las comunas de la región continúan movilizados, hasta no obtener respuestas concretas del Gobierno, añadió el dirigente de Chile Chico, Juan Antonio Quezada.

“Las movilizaciones continúan, ese es un acuerdo que se tomó a nivel de dirigentes de todas las comunas de la región de Aysén, eso es algo que no está en duda, las comunas continúan movilizadas hasta que no haya una señal de parte del Gobierno o de dialogo para llegar a un acuerdo. Recordemos que esto es netamente por la asignación de zona, sobre todo para la región de Aysén que va a ser traspasada a contar del 1 de enero los servicios locales de educación pública y considerando que en septiembre se analiza el presupuesto de la nación para el año 2024. Entonces, si vamos a ser traspasados a los SLEP, es importante que los asistentes estén considerados dentro del presupuesto de la nación, de lo contrario, no tenemos nada”.

Debido a que no han obtenido respuestas concretas de parte del ejecutivo, los asistentes de la educación de la región de Aysén continúan en paro indefinido, agradeciendo el respaldo de los Alcaldes, Diputados, Senadores, Gobernadora y Consejeros Regionales, con quienes han sostenido algunas reuniones telemáticas y existe el compromiso de que el día 26 de agosto, sean parte en el encuentro con la Subsecretaria de Educación.