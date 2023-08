El Seremi de Obras Públicas de Aysén, Patricio Sanhueza, junto con el equipo de Dirección de Obras Portuarias de la región, llegaron hasta la comuna de O’Higgins el pasado jueves para comenzar con el proceso que culminará con una nueva barcaza navegando en las aguas del Lago O’Higgins. En primera instancia se realizó una participación ciudadana, a la que acudieron alrededor de 40 habitantes de la comuna, además de algunos pobladores del Lago que pudieron ser parte de la actividad vía telemática.

Villa O “Higgins.- El Director Regional de Obras Portuarias, Álvaro Díaz, expuso sobre los plazos y alternativas que hay para este nuevo proceso, junto al ingeniero naval e inspector fiscal de la DOP, José Zúñiga, quien complementó los aspectos técnicos considerados para la nueva nave. Se presentaron dos opciones: la primera cumple con los requerimientos actuales estudiados por la DOP, que tendría un proceso que finalizaría en el primer semestre de 2025, con la nave operativa en el Lago O’Higgins.

En tanto, la segunda alternativa se daría en caso de que la primera opción no convenza a la comunidad y se deba trabajar en un nuevo diseño y construcción, que finalizaría con la nave operativa en los primeros meses de 2026.

Esta elección será tomada por los mismos habitantes de la comuna y del Lago vía votación. Cabe destacar que el equipo de la DOP, junto al Seremi de Obras Públicas, recorrieron este viernes el Lago O’Higgins para asegurarse de tomar en cuenta la opinión de todos los pobladores de la zona, sin excepción, además de tomar nota sobre los posibles sectores en que se podrán realizar los trabajos de construcción de la nueva nave.

El Director de Obras Portuarias sacó conclusiones positivas tras la concurrida instancia: “me voy contento, satisfecho de haber otorgado la comunicación necesaria para que se entienda cuál es la alternativa que nosotros estamos analizando para poder tener una embarcación lo antes posible navegando acá en el Lago, y también que cumpla con las expectativas que tiene la gente. Es relevante escuchar a la comunidad, algo que a nosotros nos llena de insumos para poder realizar de mejor forma nuestras labores, así que quedo con una muy buena impresión y no me cabe duda de que vamos a llegar a un excelente resultado”.

El ingeniero naval de la DOP, José Zúñiga, además aclaró que esta nueva nave estará confeccionada especialmente para las condiciones que tiene el Lago O’Higgins: “cualquier trabajo será pensando para la comunidad de acuerdo a las instalaciones y condiciones portuarias que existen, por lo que en ese sentido desde el punto de vista técnico le doy la tranquilidad a la gente, de que nosotros sí o sí, cualquiera sea el camino que decida la comunidad, siempre va a ser bajo el resguardo técnico que se necesita para la zona. No se va a traer cualquier nave o cualquier diseño, sino que va a ser algo específico para acá”.

Para cerrar, el Seremi de Obras Públicas, Patricio Sanhueza, destacó la importancia de este nuevo proceso y enfatizó en que este trabajo va en la línea de trabajo del Gobierno: “El Presidente fue claro, todos son importantes, es algo que Gabriel Boric siempre manifiesta cuando viene a la región, no importa dónde vivas. Una veintena de familias que vive en el Lago O’Higgins son importantes, y hacerlo de una manera participativa, de forma que podamos insumarnos para ejecutar la construcción de una nueva nave, acorde a las necesidades y a los tiempos de la comunidad, es también muy relevante”.