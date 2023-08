A fines de este año se construirán tres pozos para realizar investigación de las aguas subterráneas en la región de Aysén, iniciando con ello la construcción de una Red de Monitoreo e Investigación de Acuíferos.

Aysén.- El Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Patricio Sanhueza Ulloa, destacó esta semana la construcción a fines de este año de tres nuevos pozos, que formarán parte de la red de monitoreo de aguas subterráneas que la Dirección Regional de Aguas del MOP ha ido materializando en la región de Aysén desde el año 2022 para obtener información de los acuíferos que servirá para cuantificar su disponibilidad en el futuro.

“El proyecto que considera una inversión de nuestra Dirección General de Aguas de 130 millones de pesos, se desarrollará el segundo semestre de este año, en las localidades de La Tapera, Coyhaique y en las cercanías del lago Póllux en donde el equipo de la Dirección Regional de Aguas del MOP abrirá pozos de alrededor de 50 metros de profundidad, porque necesitamos saber el estado de las aguas, dónde las encontramos, cómo las podemos caracterizar dentro del balance hídrico y después definir la disponibilidad global de la cuenca, considerando las aguas superficiales existentes en ella, así como también las aguas subterráneas, para por ejemplo en caso de que una persona solicite derechos de aguas, poder indicarle sí existe factibilidad de encontrar agua en ese sector o no, entre otras aplicaciones que nos entregará esta investigación. Como Ministerio de Obras Públicas en nuestro gobierno, hoy estamos avanzando no sólo en la protección del recurso hídrico, su uso prioritario para el consumo humano, sino también en acciones como estas, las que nos permiten realizar investigación sobre el recurso hídrico para poder planificar su uso en el futuro, en un escenario de cambio climático y escasez hídrica, por lo tanto nos parece fundamental realizar este tipo de investigación que guiará nuestro actuar los próximos años en la región de Aysén, mediante la generación de una red de monitoreo de estos acuíferos”, indicó el SEREMI del MOP

Al respecto, el Director Regional de Aguas del MOP Héctor Cortés Gaete expresó que en la región de Aysén no se ha realizado una investigación sistematizada de las aguas subterráneas, por lo que el año pasado hicimos el primer acercamiento y construimos dos pozos, uno en Villa Ortega y el otro en Puerto Ingeniero Ibáñez y ahora queremos dar continuidad a este trabajo con el objetivo de crear una red de monitoreo de aguas subterráneas. Estos pozos no son de extracción, sino más bien son de observación y consideran un sistema de transmisión satelital que permitirá ver el registro de las aguas subterráneas y cómo éstas varían en el tiempo, información que estará disponible en nuestra página web www.dga.cl”.

El trazar esta Red de Monitoreo “nos permitirá establecer las características de los acuíferos, como por ejemplo podremos saber cuáles son los sectores en donde podemos encontrarlos y cuáles son las características geológicas generales observables que se podrían relacionar con este tipo de depósito de agua; otro aspecto importante, es que a partir de la operación de esta Red se podrá contar con la información de las aguas subterráneas, las que sumado a la investigación de las aguas superficiales nos permitirán concretar un completo balance hídrico, y con ello poder planificar posteriormente el uso de estas aguas en forma integral”, agregó Héctor Cortés Gaete.