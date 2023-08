En el marco del Mes de las Juventudes, en dependencias del Instituto Nacional de la Juventud, se dieron cita representantes de distintas agrupaciones juveniles de la sociedad civil, instancia que tuvo por objetivo llevar a cabo un diálogo conmemorativo. A la actividad asistió la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Karina Acevedo Auad y el Director Regional de INJUV Aysén, Camilo Triviño Urtubia.

Coyhaique.- El encuentro tuvo como finalidad compartir distintas experiencias que las y los jóvenes hayan vivenciado participando en iniciativas desarrolladas por INJUV Aysén con la comunidad juvenil regional. También aprovecharon la oportunidad para señalar y plasmar las diferentes expectativas que tienen como jóvenes, de la institución, en un futuro cercano.

“Una actividad redondita, trabajando con diferentes agrupaciones de jóvenes de todas las edades, que nos invitan como Ministerio y como Instituto Nacional de la Juventud a seguir fortaleciendo estos lazos, a generar más espacios de encuentro y de diálogo, de trabajar mancomunadamente. Hoy hemos escuchado a los jóvenes y estamos dispuestos en el marco de todo lo que hemos hablado, a generar espacios de conversación, de diálogo, para llevar a cabo una política pública adecuada y pertinente al territorio”, sostuvo la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Karina Acevedo Auad.

En tanto, el Director Regional de INJUV Aysén, Camilo Triviño Urtubia, señaló que “el diálogo conmemorativo que se realizó fue bastante significativo, nos permite a nosotros poder generar este tipo de espacios y conversaciones seguras, donde como instituciones el llamado es a poder escuchar más a las juventudes, poder ver en que están, que es lo que piensan, que es lo que sienten, permitió el poder conocerse también entre muchas juventudes coincidieron algunas en espacios en los cuales ya se habían relacionado y nos permitió a nosotros como INJUV poder ver el antes y el después, ver cuál fue el primer acercamiento que tuvieron con la institución y también cuales son las expectativas que tienen en relación a los desafíos de las juventudes. Esto nos permite como Instituto Nacional de la Juventud poder planificar de mejor forma y desde y para las juventudes”.

Jóvenes agradecidos

El representante del grupo Scout, Pablo Abanos, indicó que “la actividad la encontré bastante motivadora, sinceramente siento que nos escucharon a nosotros como jóvenes, también siento que se generó un vínculo con otras comunidades, por ejemplo conocí un chico que hace Hip Hop y también a los que están detrás de Diversa Patagonia, sinceramente siento que es súper bueno, sobre todo nosotros como Scout, nos sirve muchísimo para hacer talleres y conexiones para futuro, creo que esto se debería repetir varias veces en el año, o aunque sea una vez a los año porque a nosotros como jóvenes siento que es muy importante que se nos escuche la opinión, no a través de un gmail o una carta, si no que una instancia donde se una todo”.

Para Scarleth Gómez, representante del Centro General de Alumnos del Liceo Juan Pablo II la actividad le pareció excelente “yo creo que es uno de estos ambientes que se crea para ver la opinión del resto y no solo como jóvenes, fue una excelente actividad, surgen otros temas donde uno como joven se siente identificado o quizás son temas que no conoces, entonces yo encuentro que estos espacios son súper buenos para eso, para la comunicación, para comunicar problemas que podemos presentar y escuchar opiniones del resto que nos puede llegar”.

Finalmente, Mile Alegría, joven trans no binarie, integrante del Colectivo Cantaries expresó que “la actividad me pareció importante, significativa, creo que siempre es una buena instancia conversar, escuchar y sobre todo el diálogo inter etario, creo que al menos las personas adultas suelen pasar que no escuchamos a las personas más jóvenes, sobre todo a les adolescentes y del otro lado también con las personas más jóvenes hay ahí un resquemor hacia la gente adulta, con esto del adulto centrismo, entonces siempre creo que es bueno el dialogo inter etario, el diálogo de todas las edades, porque creo que así también se aprende mucho, eso también es diversidad, así que lo encuentro importante y bonito, se agradece el espacio.