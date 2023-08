El programa aumentó la entrega de equipos en un 23% respecto del 2022 y en la región se van a entregar cerca de 1.050 equipos computacionales para alumnos del 7° básico de toda la región de Aysén

Aysen.- Con la presencia del Delegado Presidencial Provincial de Aysén Jorge Díaz Guzmán, el Director Regional de Junaeb Manuel Vivar Águila y el Alcalde Julio Uribe Alvarado se llevó a cabo en el gimnasio de la Escuela Aysén la entrega equipos computacionales en la comuna y provincia de Aysén.

Lo anterior en el marco del programa Becas TIC que tiene como fin acortar la brecha de acceso y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y apoyar los procesos de aprendizaje de las y los estudiantes, a través de la entrega de un set de herramientas para el estudio, que corresponden a un computador con los softwares necesarios y conectividad a internet por 12 meses.

En la oportunidad, el Delegado Presidencial Provincial de Aysén Jorge Díaz manifestó que “Esta es una política pública que entrega una herramienta a un estudiante y también a su familia que muchas veces no tienen recursos para acceder a la compra de un equipo de estas características y que los acerca al mundo digital del conocimiento. Destacar también que este programa se extiende a todos los estudiantes de séptimo año básico del sector municipal y aquellos del sector particular subvencionado que califican por su ingreso socioeconómico. La educación es prioridad de nuestro gobierno y con programas como este queremos garantizar las mismas condiciones a los estudiantes para enfrentar el proceso educativo”.

Manuel Vivar, Director Regional de Junaeb destacó: “Estamos iniciando el proceso de entrega de computadores en la región, con 1.050 equipos distribuidos en las distintas comunas. Ya entregamos 460 equipos en Coyhaique y hoy hacemos lo propio en Puerto Aysén. Estamos contentos porque nuestra misión institucional es generar instrumentos de apoyo que vinculen a los estudiantes con la escuela y que se facilite su trayectoria educativa. La entrega de estos equipos permite disminuir brechas digitales en un territorio donde la conectividad es un tema muy sensible, reforzando también el desafío de la reactivación educativa”.

Por su parte, el Alcalde Julio Uribe expresó que “Hoy estamos acompañando a las familias cuyos hijos reciben este beneficio que es una tremenda herramienta, un computador y la conexión gratuita a internet por un año. Vemos a los padres que están contentos porque en definitiva esto es un tremendo apoyo para el aprendizaje de sus hijos”.

La apoderada Katherine Parra, madre de Isabella de la Escuela Poetisa Gabriela Mistral de Puerto Aysén expresó que “Esta es una herramienta para que ellos reciban conocimientos de algunos temas que no conocen. Es muy importante que nosotros como padres lo acompañemos ya que en la internet hay muchas cosas buenas, pero también otras que no lo son. Agradecemos este apoyo del Estado ya que este es el primer computador de mi hija”.

Durante el 2023 se logró un aumento en la compra de los equipos, gracias a gestiones internas de Junaeb, permitiendo la entrega este año de 143.544 equipos a nivel nacional, aumentando en 23% los adquiridos respecto al año anterior.

El Programa Beca TIC 2023 se asigna de manera universal a estudiantes de 7° básico de establecimientos públicos, y en el caso de estudiantes de establecimientos particulares subvencionados, los computadores disponibles, se asignan de acuerdo a requisitos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social, priorizando a los estudiantes que presentan mayores índices de vulnerabilidad social. La entrega de equipos se desarrollará durante agosto y septiembre para poder llegar a los distintos establecimientos educacionales presentes en la región.