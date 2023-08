La empresa fue condenada a restituir el valor del pasaje y una indemnización por un monto total de un millón doscientos mil pesos.

Coyhaique.- El tribunal de Policía Local de la ciudad de Coyhaique condenó a la aerolínea Iberia a pagar una indemnización material y moral a una consumidora por un viaje a España que no pudo realizar debido a que su voucher fue utilizado por otra persona.

Los hechos se originaron en el mes de octubre del año 2021, cuando la consumidora adquirió un pasaje en Iberia por un valor de $899.385 para viajar desde Santiago de Chile a la ciudad de Madrid en España.

Por razones familiares no pudo realizar el viaje en las fechas contratadas, por lo que se comunicó con la compañía aérea, quien aceptó postergar el vuelo en una nueva fecha por definir.

Para ello, le entregó un voucher con un código, con el mismo valor del pasaje, con la posibilidad de utilizarlo hasta mayo del 2023.

En enero de este año, la consumidora quiso retomar su viaje, pero al intentar utilizar el voucher, la aerolínea le respondió que éste ya había sido utilizado. Pese a los reiterados reclamos de la afectada ante la compañía, la respuesta fue la misma: el voucher con el código había sido utilizado.

Tras ello, la afectada concurrió al SERNAC e interpuso un reclamo, pero tampoco la compañía dio una respuesta favorable, por lo que la consumidora interpuso una denuncia ante la justicia, instancia donde el Servicio se hizo parte.

Tras analizar los antecedentes del caso, el Juzgado de Policía Local de Coyhaique, estableció que la empresa no respetó los derechos de la consumidora, ya que toda empresa está obligada a respetar los términos y condiciones en la prestación de un servicio, y en caso de no hacerlo, lo mínimo que debía hacer era reembolsar el dinero pagado o dar una alternativa real para poder retomar el viaje, situación que no ocurrió, por lo que la compañía infringió la Ley del Consumidor.

Finalmente, la justicia condenó a la compañía Iberia a restituir a la afectada la suma de $899.385 por concepto de daño material, esto es, el valor del viaje pagado por la afectada, además de una indemnización por 300.000 por el daño moral provocado. En total, alrededor de un millón doscientos mil pesos, más intereses y reajustes.

El tribunal, además, aplicó una multa de 10 UTM, esto es, alrededor de seiscientos treinta mil pesos, por infringir la Ley del Consumidor.

La Directora Regional del SERNAC de Aysén, María Francisca Ortiz, explicó que “siempre es importante que los ciudadanos conozcan sus derechos y los puedan ejercer libremente. Acá la empresa no cumplió con su obligación, ni tampoco entregó una solución adecuada para la consumidora, por lo que debió responder ante los tribunales de justicia”.