La Unidad Educativa, una de las más antiguas de la comuna, desde ahora cuenta con el perfeccionamiento de su infraestructura que incluye modificaciones que incorporaron un recambio de ventanas, puertas y la instalación de calefacción central, entre otros. Tanto la comunidad, como las autoridades locales, más la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), valoraron las obras que intervinieron 622 metros cuadrados del recinto.

Puerto Aysen.- La construcción de eta conservación necesitó de la cooperación de la toda la comunidad: asistentes, educadores, apoderados y, principalmente, niños y niñas, pero hoy ya es una realidad que ha cambiado por completo el recinto, que ahora luce nuevas condiciones de habitabilidad y de eficiencia energética.

El proyecto consideró la superficie interior y exterior de la unidad educativa, con intervenciones que destacan el mejoramiento térmico mediante el cambio de ventanas y puertas termopanel. Además, se incorporó un sistema de calefacción central, mediante una caldera de producción de agua caliente distribuida por radiadores a todo el edificio. También se consideró el replanteo de las salidas de evacuación alternativa para optimizar las condiciones de seguridad.

Otro aspecto para destacar fue la intervención en el patio cubierto, que contempló la apertura hacia el exterior para optimizar sustancialmente la iluminación y vinculación visual con el entorno, contribuyendo positivamente a los procesos educativos. Finalmente, el cambio de revestimientos interiores y de mobiliario de acero inoxidable junto a modificaciones en las cocinas, que optimizan radicalmente las condiciones de higiene y seguridad en el sistema de alimentación.

Para Andrea Gómez, directora del Jardín Infantil Lobito Feroz, estos trabajos eran “un anhelo de años. Estamos muy contentos porque pudimos finiquitar y finalizar este proyecto y hacer esta linda actividad de ceremonia de cierre, en conjunto con las familias, con todos los invitados que nos acompañaron. Así que vamos a poder seguir entregando aprendizaje de calidad, porque el aprendizaje no es solamente en las experiencias pedagógicas o en lo que entregan las educadoras y técnicos día a día a niños y niñas, sino que también el bienestar integral y eso significa estar en un lugar calentito, tener sus comidas y todo lo que implica una jornada completa en jardín infantil y hoy, con estas mejoras, velamos mucho más por el bienestar de los niños y niñas desde Junji en el jardín”, señaló

Scarlett García, apoderada, manifestó que “a lo que era antes ahora quedó muy hermoso. Felicitaciones a las educadoras, la directora de Jardín Lobito Feroz por todo el apoyo que brindaron y para hacer que el jardín crezca cada vez más”.

El alcalde de Aysén Julio Uribe, afirmó que “estas instancias son muy importante para nuestra comuna. El poder mejorar las condiciones de trabajo, tanto para las personas que funcionan acá como para nuestros niños, que puede tener una aislación térmica, que las personas puedan venir contentas a su trabajo, con buena luminosidad, todo eso lo hace está modernización de los espacios y eso, no se hace posible, si es que no hay una voluntad detrás de poder mejorar las condiciones”.

Sebastián Vega, delegado provincial (s) de Aysén, finalizó advirtiendo que “es fundamental preocuparnos de la primera infancia y como se mencionó en la ceremonia, este es el jardín más antiguo que tiene la comunidad, por tanto, hacía falta poder mejorar las dependencias de espacio”