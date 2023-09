Además, logró su tercera acreditación en los procesos de calidad y seguridad en la prestación de sus servicios.

Coyhaique.- Luego de una evaluación a cargo del Servicios de Salud Aysén, el Hospital Regional Coyhaique logró por cuarta vez acreditar su cumplimiento con la normativa vigente en prevención de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS). Con un 98%, se acreditó que el único establecimiento de alta complejidad de la región logra dar seguridad, tanto a sus usuarios, como a sus funcionarios en diversos ámbitos, tales como: la organización y monitoreo del programa IAAS, protocolos institucionales, recursos humanos, ambiente físico, vínculos con la Salud Publica, microbiología y también en la vigilancia y supervisión de estas características.

El doctor Carlos Mejías, jefe del departamento de Prevención de Control de IAAS indicó que “el objetivo de nuestro equipo es mejorar la seguridad de la atención a nuestros usuarios, evitando ciertas infecciones que puedan ocurrir a consecuencia de una hospitalización, de algún procedimiento médico o alguna intervención quirúrgica. Para esto tenemos que estar constantemente acreditándonos y eso fue lo que ocurrió ahora. Estos buenos resultados avalan que estamos siendo capaces de prevenir estas infecciones y también, actuar rápidamente en el caso de que concurra alguna de ellas para evitar su propagación, brote o propiciar un desenlace más desfavorable”, señaló.

El médico infectólogo del HRC agregó que “hay diferentes tipos de infecciones. Algunas que dependen de la época del año, que son más epidémicas, por ejemplo, las infecciones respiratorias invernales, pero hay otras que pueden manifestarse todo el año, que están asociadas a ciertos dispositivos, al uso de catéteres urinarios, de sondas, y de catéteres venosos, entre otros”, comentó, destacando que la vigilancia epidemiológica debe ser constante.

“Estamos permanentemente chequeando los procedimientos de prevención y la ocurrencia precoz de estas complicaciones, por lo tanto, estos buenos resultados nos avalan. Esta reacreditación nos hace decir con mucha seguridad y responsabilidad, de que sí, son seguras las prestaciones que estamos realizando como hospital”, sostuvo orgulloso por el trabajo que realiza todo su equipo.

CAPACES DE ENTREGAR SEGURIDAD A LOS PACIENTES

Lidia Muñoz, enfermera encargada del Programa IAAS, comentó que esta “es una evaluación externa que se le realiza al Programa. Es dirigida por el Ministerio de Salud, que se lo delega al Servicio de Salud, el cual envía a sus evaluadores al HRC para revisar que las normas que regulan cómo funcionan los programas de infecciones intrahospitalarias, estén instauradas. Nosotros debemos asegurar que todos estos procesos estén establecidos y tanto el funcionario, como el paciente, tengan seguridad ante el riesgo de infecciones”.

“Es un programa que trabaja junto con el Servicio de Salud, con los consultorios, con los hospitales de la red, pero también con la gente externa, por ejemplo, con el Hospital del Tórax. Si se deriva un paciente, nosotros debemos tener la capacidad de entregar información, si así se necesita”, señaló la enfermera. “Son varios aspectos que debemos que cumplir para acreditar que tenemos implantado el Programa en el hospital y que somos capaces de brindar seguridad a los pacientes, para que, cuando alguno tenga un procedimiento ambulatorio u hospitalizado, no esté en riesgo de contraer una infección intrahospitalaria, pero, además, de prevenir infecciones en los funcionarios. Que dentro de su quehacer ellos no estén en un riesgo laboral”, sostuvo la encargada del Programa IAAS.

Muñoz, también comentó sobre el funcionamiento interno y cómo mantener una supervisión intrahospitalaria. “Dentro del hospital tenemos un equipo de cinco profesionales y un administrativo, pero en cada unidad es la jefatura quien asume el rol de representante local de infección intrahospitalaria, con quien nosotros coordinamos todas las acciones. Es importante destacar que el cumplimiento de un 98 por ciento, que tuvimos en esta evaluación, no solo es un logro del equipo de IAAS, sino que de todos los profesionales que además forman parte de este comité”, afirmó.

SUPERVISIÓN INTRAHOSPITALARIA

La característica de vigilancia y supervisión supuso conectar a todo el establecimiento en una red intrahospitalaria que, posibilite cumplir los procedimientos, vigile que estos se estén realizando adecuadamente y tenga la capacidad de tener una reacción rápida. Para esto, cada unidad y servicio cuenta con un supervisor de IAAS, que cumple el rol de comunicarse con el equipo del Departamento, pero también con Microbiología.

Constanza Becerra, tecnóloga médica, encargada de la sección de Microbiología y encargada de IAAS, destacó la labor de microbiología, de dar un aviso oportuno de todos los agentes epidemiológicos que se vigilan en el hospital. “Vigilamos la resistencia microbiana de los pacientes hospitalizados y ambulatorios. Hay una constante comunicación con IAAS, con los servicios, con las enfermeras supervisoras, matronas supervisoras, con los clínicos… Les avisamos continuamente cuando tenemos un cultivo positivo, si es de notificación obligatoria, si tiene una resistencia inusual a lo habitual, si es que hay que aislar al paciente o tener más cuidado” señaló, asegurando que “constantemente nos estamos comunicando. Microbiología siempre ha sido una sección abierta a los servicios, a los clínicos, a todos los profesionales. Ellos vienen acá, nos consultan por los pacientes, en qué estado van los hemocultivos, los urocultivos…”

“Como apoyo al programa de infecciones, nos solicitan tener protocolos actualizados; de toma de muestras, procedimientos técnicos… Estos manuales, que nosotros entregamos en los servicios, es la información que finalmente les entregan a los pacientes, son las indicaciones para una toma de muestra de un urocultivo en su casa, de coprocultivos, entre otros. La información que sale de acá es la que finalmente llega a sus manos”, sostuvo Becerra.

Cabe destacar que el HRC obtuvo su primera acreditación en 2013, teniendo que evaluarse cada tres años y reacreditando el 2015 y 2018. Con la pandemia del Covid19 la evaluación se pospuso hasta el 2023, logrando la última acreditación en abril de este año. Además, el Programa exige a cada uno de sus integrantes capacitarse con cursos de infecciones cada tres años, siendo parte de los aspectos evaluados por el Servicio de Salud.