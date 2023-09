Hubo folclore, música de en vivo, humor, muestra tunning y exposición de emprendedores. La actividad contó con el financiamiento del Gobierno Regional y el apoyo de la Municipalidad de Aysén

Aysén.- Positivo resultado tuvo la Primera Fiesta Costumbrista “Entre Torreones y Fiesta”, organizada por la Junta de Vecinos del Villa Los Torreones, ubicada en el kilómetro 26 de la ruta Puerto Aysén – Coyhaique. Actividad que se pudo llevar a cabo gracias a un proyecto que financió el Gobierno Regional de Aysén y que contó con la colaboración de la Ilustre Municipalidad de Aysén.

La jornada tuvo la presencia del humorista nacional “El Rolo”, música en vivo con “Flor de Catete”, en la animación estuvo Sandro Parra, hubo también muestra de emprendedores, exposición de autos tunning, folclore con el conjunto “Nalcayec”, entre otras actividades que pretenden repetirse en nuevas versiones de esta fiesta costumbrista.

“La junta de vecinos nos agradecía mucho a nosotros como Gobierno Regional, pero nosotros devolvemos ese agradecimiento, porque esta es una instancia muy positiva que sirve para que las comunidades, en este caso, a través de la junta de vecinos y también con apoyo del Municipio, logren llevar adelante una iniciativa que es trascendental en estos tiempos. Dentro de la justificación que tiene esta actividad, señalaba el presidente de la junta de vecinos que faltaban instancias de este tipo acá en la Villa Los Torreones, es por ello que, la apuesta es que sea la primera pero que no sea la última, que vengan muchas más, porque en realidad son espacios que la gente necesita”, señaló, Oscar del Solar, Gobernador Regional (s).

Por su parte y en representación del Alcalde de la comuna de Aysén, Nadia Bravo, Directora de Desarrollo Comunitario, relevó la instancia en beneficio de la comunidad y los positivos resultados del trabajo colaborativo.

“Entre Torreones y Fiesta, es una actividad en conjunto con la junta de vecinos de Villa Los Torreones, el Gobierno Regional con su 8% y la Ilustre Municipalidad de Aysén, es por eso que, hoy estamos acá como Dirección de Desarrollo Comunitario para acompañar a los vecinos en nombre de nuestro Alcalde don Julio Uribe Alvarado, para estar con la comunidad en esta hermosa actividad. Esta es la primera instancia, así es que, la idea es que todos los años se pueda ir replicando, Los Torreones no tiene una fecha aniversario, por eso, ellos quieren instaurar esta fecha para que todos los años se pueda realizar esta actividad”.

El presidente de la junta de vecinos de Villa Los Torreones, junto con destacar el arduo trabajo de la directiva del sector, quiso agradecer también al Gobierno Regional, al Municipio de Aysén, a quienes colaboraron para que el evento se lleve a cabo desde los músicos, el animador y la comunidad, mostrando su alegría con el resultado de esta primera fiesta costumbrista.

“La verdad es que, todo un desafío hecho realidad, es un evento que dio muy bonitos frutos, un arduo trabajo de la directiva de mucho tiempo atrás postulando al proyecto y contactándose con los artistas para poder llevar a cabo este hermoso evento, que es nuestro primer evento, nuestra primera fiesta costumbrista, que esperamos perdure en el tiempo. La verdad es que, ha sido todo un éxito, muy agradecidos de Aysén Street, del Rolo, de Flor de Catete, de Sandro Parra en la animación y de toda la comunidad”.

La jornada concluyó con una gran fiesta en la ex escuela del lugar y al ritmo del grupo regional “Flor de Catete”.