El trabajo de los funcionarios de DAOMA y la presentación del conjunto Folclórico “Nalcayec”, “Arrieros de Aysén”, “Cuequeros Sin Fronteras”, “Patagonia Mia” y “Fantasía Sureña”, fueron aplaudidos por toda la comunidad que llegó hasta el principal paseo público de Puerto Aysén

Puerto Aysén.- La Plaza de Armas de Puerto Aysén la noche de este lunes, se convirtió en el escenario propicio para integrantes de agrupaciones folclóricas de la ciudad den muestra de sus conocimientos de nuestro baile nacional, que, junto al encendido de las luminarias y figuras alusivas a Fiestas Patrias, dieron el inicio al mes de la Chilenidad en la comuna.

El Alcalde Julio Uribe Alvarado, enfatizó en el gran trabajo del equipo municipal, en particular de DAOMA, lo que ha permitido en estos tres últimos años llenar de colorido los distintos puntos de la comuna.

“Tercer 18 que me toca dirigir la comuna, en estas tres oportunidades hemos adornado en forma especial nuestra Plaza de Armas, nuestro puente Presidente Ibáñez, nuestra plaza Mahuen y así todas las localidades de nuestra comuna, como Mañihuales, Islas Huichas, Los Torreones, Puerto Chacabuco. Así es que, estamos felices de poder adornar nuestros diferentes lugares para atraer a turistas, para que vengan visitantes, que vean que Puerto Aysén tiene un encanto especial”.

Por su parte, el director de aseo ornato y medio ambiente de la Municipalidad, Jorge Hurtado, manifestó que, “cuando se acercan estas fechas que para nosotros son súper importantes, para el Municipio es importante y para el Alcalde también es importante poder reflejarla, no solamente a nivel local, sino que también, a nivel regional. Bastante contento con el resultado y esto es netamente mérito de los funcionarios, el equipo que trabaja conmigo, detrás hay un trabajo bastante arduo, son horas y horas de sacrificio para poder plasmar toda esta belleza que se engalana en el mes de la Chilenidad, así es que, relevar a mi equipo, que, sin ellos esto no sería posible”.

En la actividad se encontraba, Mauricio, camionero proveniente del norte del país, quien señaló que todo está, “muy bonito, yo no soy de acá, vengo del norte de San Antonio, soy camionero y me sorprendió la inauguración del mes de la Patria. Allá no se ve esto, así es que, muchas felicidades al Alcalde, a la Municipalidad, a todos los funcionarios”.

Juan Ignacio, también valoró el trabajo del equipo municipal para embellecer la comuna en este mes de la Chilenidad. “Me parece una experiencia maravillosa, me gusta que hagan participar a la familia y esto hace más lindo a Puerto Aysén. Por lo tanto, que la Municipalidad se haya preocupado por dar más iluminación, más vida, al ambiente, para que se pueda compartir independientemente del frio que hay, porque se nota una sensación familiar”.

Teresa, vecina de Puerto Aysén llamó a cuidar el trabajo inaugurado este lunes alusivo a Fiestas Patrias, “me encanta ver a Puerto Aysén así, vivo, alegre, me fascina, aparte que el folclore te da una linda sensación. Todo esto se ve lindo, ojalá que la gente lo cuide, que eso es lo importante, para que todo el mes esto se vea bonito”.

Durante la actividad se contó con la participación del conjunto Folclórico “Nalcayec”, “Arrieros de Aysén”, “Cuequeros Sin Fronteras”, “Patagonia Mia”, “Fantasía Sureña”, a quienes, desde la Municipalidad de Aysén a través de su Alcalde Julio Uribe, agradecieron el enorme aporte a la cultura y su constante colaboración en cada una de las iniciativas que se llevan a cabo durante el mes de la Chilenidad.