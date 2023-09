Presentación que buscaba impedir la operación de pescadores artesanales de Los Lagos en Aysén no fue respaldada por el tribunal. Subsecretario Julio Salas señaló que la decisión contribuye a fortalecer el respeto a los acuerdos entre pescadores y las facultades, especializada de la Subpesca.

Coyhaique.- Rechazado. Ese fue el destino del recurso de protección presentado en contra de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura que buscaba impedir la operación de los pescadores artesanales de Los Lagos en la Región de Aysén y afectaba principalmente a quienes se dedican a la extracción del erizo.

La decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique se conoció el viernes 1 de septiembre, días después de que la misma instancia resolviera dejar sin efecto la orden de no innovar que suspendía la autorización a los pescadores de la X Región para trabajar en las áreas marítimas de la zona contigua.

El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, valoró la resolución. “Celebramos el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique que rechaza el recurso de protección contra la resolución que aprobaba las zonas contiguas entre las regiones de Aysén y Los Lagos para efectos de la actividad pesquera de la almeja, la luga y el erizo”.

Señaló que “esta resolución es muy significativa, porque refuerza las facultades especializadas de la Subsecretaría de Pesca y, al mismo tiempo, reconoce la capacidad que tienen los pescadores artesanales para llegar a acuerdos en la administración de sus pesquerías”.

“Creemos que es muy importante que la toma de decisiones que adoptan los pescadores sea respetada y, en este sentido, el fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique establece una certeza jurídica de que el desarrollo de la actividad tanto en la explotación del erizo como de la luga y de la almeja va a poder seguir desarrollándose normalmente en la zona contigua entre las regiones de Aysén y Los Lagos”, dijo el subsecretario.

Salas agregó que “esperamos y confiamos que esta decisión sea un incentivo para que en el futuro no se busque torcer la voluntad de los pescadores cuando han llegado a un acuerdo”.

Hay que recordar que el 26 de mayo pasado, la Subsecretaría dictó una resolución que permitía que los pescadores artesanales de Los Lagos operaran en Aysén, por un período de dos años, luego que terminara el proceso contemplado en la ley para esta materia, con la consulta a los pescadores artesanales involucrados de ambas regiones.

La semana pasada, luego que la Corte de Coyhaique dejara sin efecto la orden de no innovar, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura reabrió la temporada de captura del erizo, de modo que los pescadores de Los Lagos que cuentan con autorización ya pueden operar en Aysén.