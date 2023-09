Ante la preocupación que existe por la desvinculación de los trabajadores que fueron contratados para enfrentar la crisis sanitaria causada por el covid 19, el diputado Miguel Ángel Calisto se reunió con dirigentes de la Fenpruss y la Fentess, instancia donde además aseguró que esta situación hace peligrar la continuidad de la Urgencia Pediátrica en el Hospital Regional de Aysén.

Coyhaique.- Esta unidad comenzó a funcionar precisamente durante la pandemia, para resguardar a los niños para que no tengan que ser atendidos junto a los adultos. Sin embargo, según lo planteado por los propios funcionarios, la gran mayoría de los trabajadores de la Urgencia Pediátrica son de los denominados Honorarios Covid.

Según el diputado Miguel Ángel Calisto, “estamos muy preocupados por la situación que nos afecta en el servicio de salud Aysén. Tengo información directa del interés que existe por parte de las autoridades de salud de eliminar la urgencia pediátrica en la región de Aysén. Esta unidad es muy importante para muchas familias, para los que somos papás que traemos a los niños a atenderse acá. Este era el único hospital Regional en Chile que no tenía este tipo de unidad, por lo que no podemos perderla”.

“Prácticamente la totalidad de los trabajadores de la Urgencia Pediátrica, son honorarios Covid. Esta decisión que está tomando el Gobierno es tremendamente preocupante y evidentemente va a afectar la atención del Servicio de Salud en la región. Uno de esos ejemplos, es la posibilidad que se cierre esta Urgencia Pediátrica”.

La presidenta de Fenpruss, Ximena Gálvez, aseguró que “creemos que es importante hacer la lucha por esta fuerza de trabajo, por estas 425 personas que están apoyando desde el momento del covid. Lo que necesitamos es que ellos se queden. Ellos hoy son parte de una brecha de trabajo, son personas que necesitamos para mantener la calidad y las prestaciones que nosotros entregamos. Llamamos a la comunidad a enterarse del tema. Estas es una problemática a nivel regional, porque no podemos permitirnos perder esta fuerza de trabajo.

Finalmente, la representante de Fentess, Minerva Rivera, aseguró que “estamos apoyando a los honorarios, porque son 190 personas que quedarán sin trabajo, que sacan de la red sin hacer un estudio de carga laboral, tomando decisiones centralistas. Acá somos Zona Extrema, donde sólo hay atención de salud pública. Esta desvinculación afecta a toda la red.