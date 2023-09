Evitar el consumo de alcohol y otras conductas imprudentes, como no usar cinturón de seguridad o sistemas de retención infantil cuando se trasladan niños, fueron los tópicos principales abordados con esta puesta en escena.

Coyhaique.- La Comisión Regional de Seguridad de Tránsito (CORESET) realizó un fuerte llamado a los habitantes de la región para prevenir muertes producto de siniestros viales, mediante un simulacro en donde se activó el ABC de emergencia, con la presencia del Samu, Bomberos y Carabineros de la SIAT. La puesta en escena se llevó a cabo en pleno centro de Coyhaique, en la intersección de Bilbao con Prat, donde se dramatizó el choque de un conductor ebrio que provocó la muerte de su pequeño hijo, que transitaba sin silla de seguridad; llamando la atención de los vecinos y vecinas que rodeaban el lugar.

En la oportunidad el delegado presidencial regional de Aysén, Rodrigo Araya se refirió a las graves consecuencias que se desencadenan tras un siniestro vial. “Hoy día hemos realizado un simulacro de accidente que tiene muchas posibilidades que ocurra. Vemos a un matrimonio que sufre ese terrible impacto de la pérdida de un hijo, donde ellos quedan ilesos. Eso es lo que nosotros queremos recalcar, que sucede lamentablemente con mucha frecuencia en nuestro país”. El delegado reveló además que en este 2023 serán 4 días de feriado, por lo que es necesario permanecer alertas y ser cuidadosos en la conducción, “el año pasado no tuvimos que lamentar ninguna muerte y esperamos que este año tampoco”, agregó.

Desde la SIAT de Carabineros, el teniente Manuel Cáceres se refirió a las preocupantes cifras regionales de consumo de alcohol en la conducción. “En nuestra región tenemos una triste estadística en donde la segunda causa de los accidentes de tránsito es el consumo de alcohol. Ya en este año, en la región, se han detenido a 260 personas, lo que quiere decir que diariamente estamos deteniendo a una persona en estado de ebriedad”. El uniformado añadió que como en otros feriados se refuerza el despliegue de fuerzas policiales en la región, además de los servicios conjuntos con Senda para el control de consumo de alcohol en conductores.

Existen además factores externos que también se deben considerar para circular tranquilamente y sin contratiempos, sobre todo en las rutas rurales. “Las condiciones de tiempo vienen un poco desfavorables, se esperan precipitaciones, con bajas temperaturas, principalmente el día sábado. Eso no impide que podamos salir y pasarlo bien, pero obviamente con responsabilidad, principalmente en la conducción, no manejar con alcohol y usar los elementos de seguridad que corresponden”, señaló el director (S) de Senapred, Carlos Ureta.

La administradora de la municipalidad de Coyhaique, Gabriela Retamal, hizo eco de los llamados a la precaución en especial a los habitantes de la capital regional: “Hacemos un llamado a nuestros vecinos y vecinas para manejar con mucha precaución y beber moderadamente en estas fiestas. Estas fiestas patrias son largas, son extensas. Todos los vecinos y vecinas tienen que tomar cuidado y que en estas oportunidades manejemos con moderación”.

Finalmente también se reforzaron otros aspectos de seguridad vial, como el uso obligatorio del cinturón de seguridad, el respeto a los límites de velocidad, tanto en zonas rurales como urbanas, y evitar distracciones al volante, como el uso del celular mientras se conduce.