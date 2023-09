Autoridades regionales encabezadas por el delegado presidencial Rodrigo Araya, invitaron a celebrar las Fiestas Patrias con autocuidado y responsabilidad, evitando los accidentes de tránsito y los delitos. Lo anterior, como parte de la campaña “Este 18 con Prevención, Celebramos Mejor”.

Coyhaique.- El llamado fue formulado la mañana del jueves 14 durante la “Fonda Preventiva” organizada en la Plaza de Armas de Coyhaique, por la Delegación Presidencial Regional, en el marco de un “Gobierno en Terreno”, en el que participaron la Coordinación de Seguridad Pública, Seremi del Trabajo, Dirección del Trabajo, Instituto de Seguridad Laboral, Servicio de Salud, Carabineros, Mutual de Seguridad, Municipalidad de Coyhaique, Senda, Seremi de Transportes, Seremi de Salud, y Senapred.

El delegado Rodrigo Araya indicó que en este feriado largo, los servicios públicos están unidos para servir a la ciudadanía, llamándola a prevenir y evitar conductas de riesgo. “Tengan presente que la conducta de autocuidado es muy necesaria. Desde el año 2020 no tenemos accidentes de tránsito con víctimas fatales en esta fecha, por lo que queremos insistir en la conducta preventiva no solamente en la conducción sino también al transitar como peatón o en bicicleta, para que al término de estos 4 días sigamos contentos recordando este fin de semana”, indicó.

En la misma línea, la policía uniformada hizo hincapié en la gran cantidad de eventos que tendrán lugar en toda la región, para lo cual la institución contempla un intenso trabajo en terreno. “Uno, para controlar y fiscalizar los más de 24 eventos tipo fonda o fiestas de chilenidad, y dos, para controlar las rutas en las distintas comunas de la región, considerando que este año ya llevamos más de 260 detenidos por conducción en estado de ebriedad, bajo la influencia del alcohol o drogas y que la mayor prevalencia en accidentabilidad es no estar atento a las condiciones del tránsito”, detalló el prefecto de Carabineros, Fuad Chabán.

Otro organismo que ha preparado su despliegue para estos días es el Servicio de Salud. Rodrigo Verdugo, subdirector de gestión asistencial, mencionó que se encuentran preparados para responder a las necesidades de las zonas urbanas y rurales. “Y nosotros los más de 3000 trabajadores de la salud de la región queremos celebrar pero cientos de nosotros estarán disponibles para prestar ayuda a la comunidad, desde Raúl Marín Balmaceda por el norte, hasta Villa O´Higgins por el sur. Todos nuestros dispositivos están disponibles en las ciudades y sector rural, porque queremos que la ciudadanía disfrute”, recalcó.

La “Fonda Preventiva” del Gobierno en Terreno incorporó la entrega de información sobre prevención a los transeúntes, especialmente en lo relativo al consumo de alcohol, la conducción responsable y la compra de carnes en lugares autorizados.

También se contó con la presentación de la pareja campeona escolar de cueca, integrada por Vicente Díaz Vidal y Naishla Segura Mansilla, de apenas 9 años de edad.

Por último, las autoridades e instituciones reiteraron a la ciudadanía la necesidad de hacer un uso responsable de los números telefónicos de emergencia, entre los que se incluyen el 131 de SAMU, el 133 de Carabineros de Chile y el *4242 fono denuncia seguro.