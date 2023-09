Durante estas jornadas Carabineros realizará control focalizado y rutinas de patrullajes orientadas prevenir robos o delitos que se puedan cometer de oportunidad.

Aysen.- A través de un amplio despliegue de 626 efectivos, Carabineros resguardará la seguridad durante las celebraciones de fiestas patrias en 24 eventos que se desarrollan a lo largo de la región de Aysén.

El Jefe de Zona de Carabineros Aysén, General Patricio Javier Santos Poblete indicó que esta es una fecha que genera unidad en torno a la cultura y costumbres propias de nuestra tierra.

“Debemos dar sentido a estas tradiciones y estas actividades que desarrollamos como sociedad y en particular como coyhaiquinos. En la medida que sean actividades familiares, entonces, lo más esperable es que esto tienda a unirnos como sociedad y eso es lo más positivo”, expresó.

Control focalizado y patrullaje

El Oficial General quien participó junto a las autoridades regionales, comunales y la comunidad en el lanzamiento de las fondas y ramadas en el parque urbano de Coyhaique, verificó también –junto al Prefecto de Aysén Coronel Fuad Chaban Vilches- el despliegue de los servicios preventivos y stand Institucional a cargo de la Oficina de Integración Comunitaria (MICC) de la 1ra. Comisaría de Coyhaique, ocasión en que manifestó que Carabineros prestará una amplia cobertura manteniendo actividades de control focalizado e integrado con otras autoridades tales como Senda a través de controles de alcotest.

“También realizaremos rutinas de patrullajes para prevenir robos o delitos que se puedan cometer de oportunidad en las inmediaciones de estos lugares. La idea es acompañar, permitir y facilitar las actividades de la comunidad de tal forma que las puedan desarrollar de forma segura”, acotó.

Ingesta de alcohol y derivadas

Asimismo, el General Patricio Santos indicó que la mayor atención está en la ingesta de alcohol y sus distintas derivadas, desde los accidentes en el tránsito hasta manifestaciones de violencia familiar, amenazas, daños, siendo estos los delitos a cautelar que no ocurran.

“El llamado a la comunidad es a moderar su comportamiento, de tal forma de no tener que hacer necesario las intervenciones policiales. El año pasado el balance fue positivo, no hubo accidentabilidad de tránsito grave, tampoco personas fallecidas y esperamos que eso también se desarrolle de la misma forma este año y para eso vamos a potenciar la labor de control y fiscalización sobre peatones y conductores”, expresó el Jefe de Zona Aysén.