Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) Aysén, durante el pasado fin de semana y por instrucción del Ministerio Público, se trasladaron hasta la localidad de Puyuhuapi en la Región de Aysén con la finalidad de realizar diligencias investigativas por el varamiento de una ballena en el sector denominado “Las Pulgas”.

Aysén.- Esto, debido a una denuncia interpuesta días atrás por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) de Aysén ante la Fiscalía Local de Puerto Aysén, a través de la cual “el Ministerio Público otorgó una orden de investigar verbal a la BIDEMA de la PDI para que pudiera realizar todas las diligencias tendientes a poder establecer cuál fue la causa del deceso de este cetáceo”, señaló el subprefecto Claudio Reyes, jefe de la unidad especializada.

Con estos antecedentes y en coordinación con SERNAPESCA, “se concurrió hasta el paso Galvarino en la localidad de Puyuhuapi, para poder realizar el trabajo de sitio de suceso y el análisis del cuerpo del cetáceo, estableciendo que corresponde a una ballena Sei hembra de 14.9 metros y que no existían indicios de acción humana en el deceso”, agregó el jefe de la BIDEMA Aysén.

No obstante, se corroboró que “entre el espiráculo y las aletas pectorales tenía un trozo de cabo que, si bien no le impedía nadar, era de antigua data”, puntualizó el subprefecto Reyes, indicando que “se están realizando los análisis, cotejos y pericias para poder establecer fehacientemente si es que fue esto lo que produjo el deceso”.

De acuerdo a lo informado por el detective, este cabo data de bastante tiempo y, probablemente, podría haber provocado un estrangulamiento, lo que va a tener que ser analizado en una posible necropsia si es que la Fiscalía así lo determina.

Desde la PDI enfatizaron que, en conjunto con el Ministerio Público y SERNAPESCA, “el equipo investigativo continua con todas las coordinaciones y diligencias para poder establecer cuál fue la probable causa de muerte de este cetáceo”, finalizó el jefe de la unidad especializada.