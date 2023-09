Este lunes, 25 de septiembre, cuatro especialistas se trasladarán al Hospital de Cochrane para realizar un operativo destinado a disminuir la lista de espera en la provincia de Capitán Prat de urología, otorrinolaringología, cirugía infantil y medicina familiar.

Cochrane.- Estás atenciones iniciarán la estrategia del Servicio de Salud Aysén (SSA) denominada Ronda de Especialidades Médicas, que busca mantener de manera periódica la presencia de especialistas recorriendo los hospitales comunitarios de la región de Aysén.

“Comenzamos con un nuevo proyecto que involucra a toda la región en lo que respecta desde el punto de vista de atenciones con especialistas, ya sea médico u odontólogos. Este programa no solo considera operativos, como el que se inicia este lunes con la presencia de varios profesionales, además contempla rondas, es decir, cada semana un especialista estará en el hospital comunitario realizando atenciones para toda la provincia”, indicó el subdirector de Gestión Asistencial del SSA, Dr. Rodrigo Verdugo Cofré.

Esta estrategia comenzará en el Hospital de Cochrane entre el 25 y el 28 de septiembre y luego, en octubre, continuará con la modalidad de Ronda.

“Acá en la región somos cinco cirujanos infantiles, yo soy uno de ellos y voy a ir al operativo de especialidades en el Hospital de Cochrane. La misión que yo tengo es poder acercar mi especialidad a todos los pacientes que lo requieran y en particular para poder disminuir la lista de espera”, explicó la Dra. Constanza Sánchez del Hospital Regional Coyhaique.

En este operativo no solo se ha considerado a médicos sino también el traslado de otros profesionales de la Salud y equipamiento para poder brindar mayores prestaciones a la comunidad.

El Dr. Camilo Íñiguez, otorrinolaringólogo, comentó que “participaré del operativo en la ciudad de Cochrane para poder acercar mi especialidad a esta localidad tan alejada de la capital regional, ayudar así a reducir la lista de espera y poder acercarnos nosotros a ustedes para que no tengan que viajar a Coyhaique”.

Este tipo de iniciativas apunta a consolidar la visión de Red de los establecimientos dependientes del Servicio de Salud Aysén, logrando con ello atenciones más dignas, accesibles y oportunas para las personas, sin importar el lugar donde vivan.

“Uno de los objetivos del Servicio de Salud Aysén es ir mejorando, permanentemente, la capacidad resolutiva en relación con prestaciones de salud en todo el territorio. Esto es posible porque contamos con más especialistas, que llegaron este año, y también por la vocación de servicio que tienen las y los médicos especialistas para acudir al territorio y evidentemente lograr que haya menos gastos para las personas y que puedan acudir a las consultas con estas especialidades”, destacó el delegado presidencial regional, Rodrigo Araya Morales.

Tanto el operativo como las rondas de especialidades se replicarán a fines de octubre en el Hospital de Cisnes y durante la última semana de noviembre en el Hospital Dr. Leopoldo Ortega Rodríguez de Chile Chico.