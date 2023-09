De acuerdo a datos del Minvu, Aysén superará la meta regional de construcción de viviendas contempladas en el Plan de Emergencia Habitacional al 2025.

Aysén.- En el marco del Plan de Emergencia Habitacional, la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval Osorio, concretó la entrega al Servicio de Vivienda y Urbanización de Aysén de 11 terrenos fiscales, equivalentes a casi 41 hectáreas, para la construcción de futuras viviendas dignas y propias en la región.

La transferencia de terrenos beneficiará a 7 de las 10 comunas de la región (Guaitecas, Cochrane, Río Ibáñez, Chile Chico, Lago Verde, Tortel y Coyhaique), lo que fue relevado por la Ministra Sandoval como un aporte fundamental de Bienes Nacionales al plan de gobierno que tiene como objetivo enfrentar el déficit habitacional en todo el país. En términos económicos, los terrenos están avaluados en más de $3.580 millones.

La ceremonia de transferencia se concretó este miércoles en Coyhaique, donde la secretaria de Estado, autoridades regionales, alcaldes y familias de comités de vivienda se congregaron en el gimnasio fiscal en un masivo acto.

Al respecto, la ministra destacó que “es fundamental que el Estado sea capaz de dar solución a una necesidad tan básica como la vivienda digna y propia, por lo que contribuir al Plan de Emergencia Habitacional de manera tan masiva y contundente como lo hacemos hoy, demuestra el compromiso que tiene nuestro gobierno y el Presidente Boric con el bienestar de las familias de todas las localidades. Nuestro rol como ministerio de Bienes Naciones es vital y se muestra con fuerza en transferencias como éstas: disponemos del suelo para transformar las vidas de chilenos y chilenas”.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, también valoró esta transferencia de terrenos desde Bienes Nacionales, y recordó que el propio Presidente “instruyó en enero pasado a todos los servicios públicos que aporten con suelos para alcanzar las metas del Plan de Emergencia Habitacional que desarrollamos desde el Minvu y esta entrega responde a ese sentido de cooperación y de urgencia que nos ha pedido el Presidente para cumplir con las familias chilenas”.

En el caso particular de Aysén, estos terrenos fiscales aportados por Bienes Nacionales contribuyen con creces para la meta regional del Plan de Emergencia Habitacional, destacó el titular de Vivienda.

“A agosto pasado, hemos terminado 312 viviendas, tenemos otras 972 en ejecución y 138 están listas para iniciar. Es decir, estaríamos en condiciones de entregar 1.422 soluciones habitacionales en este periodo de gobierno y superar la meta para la región que era de 1.293” y agregó que “esta entrega de terrenos es un aporte fundamental que estimamos nos permite construir cerca de 1.450 viviendas para familias de siete comunas de la región. De esta forma, no solo abordamos la necesidad de viviendas, sino que avanzamos en llegar a todas las regiones y comunas del país y que el Estado se haga presente también en ellas”.

Las familias celebraron este paso hacia la vivienda, propia y digna, luego de las gestiones intersectoriales aceleradas por el Estado durante este periodo de gobierno. En representación de los cientos de familias beneficiadas, Natalia Moreno Zapata, representante de los comités Chacra G12 de Coyhaique, expresó la felicidad de las vecinas y vecinos de la región.

“Estas son las acciones concretas que uno espera de la autoridad. La entrega de terrenos nos da pie para que se pueda empezar a trabajar lo que es la mecánica de suelo, los estudios topográficos. Entonces, esto es una señal concreta de que este proceso va a avanzar súper rápido, espero, para que la gente pueda acceder al derecho a la vivienda digna pronto”, indicó la dirigenta.

VIVIENDAS DESDE COYHAIQUE HASTA TORTEL

Esta masiva entrega de suelo fiscal para la construcción de viviendas sociales también tiene un sello descentralizador. En este contexto, la ministra Sandoval relevó el caso de la isla de Melinka, comuna de Guaitecas, donde hace más de 25 años que el Estado no había dispuesto soluciones habitacionales para las comunidades, y que con esta transferencia resolverá la demanda de 50 familias.

“Quiero destacar el caso emblemático de la localidad de Melinka, donde gracias a esta transferencia, Serviu ya está trabajando para que las familias puedan cumplir un sueño que lleva muchos años esperando. En ese sentido, quiero destacar que no es solo Coyhaique como capital regional la que se beneficia con nuestras transferencias de suelo fiscal, también estamos llegando a otras localidades rurales aisladas”, destacó la ministra, quien estuvo acompañada en las actividades por la seremi de Bienes Nacionales, Irina Morend.

• DATOS

A nivel nacional la meta del Plan de Emergencia Habitacional es entregar 260 mil viviendas. De acuerdo a las cifras del Minvu, a la fecha se han entregado 75 mil, 130 mil están en ejecución y 67 mil por iniciar su construcción.

El aporte del Ministerio de Bienes Nacionales en esta política es clave, dado que a nivel nacional la cartera está transfiriendo más de 130 terrenos, de los cuales 53 se encuentran en etapa final de tramitación, los que suman 227 hectáreas.