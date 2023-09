Esto en el contexto de una gira de estudios que contemplaba la comuna porteña y la capital regional.

Puerto Aysén.- Con el objetivo de conocer las acciones que posee en la actualidad Empresas Bahamonde para contribuir de manera sostenible a la preservación del patrimonio natural de la Región. Un grupo de estudiantes provenientes de Melinka llegó hasta Puerto Aysén para conocer en primera persona la nueva Planta de Reciclaje que la empresa aysenina puso en funcionamiento hace un mes y medio. Así también, recorrieron el proyecto pionero de Relleno Sanitario y el funcionamiento que poseen estas instalaciones con las famosas “lombrices californianas”. Los estudiantes expresaron su orgullo por ver estas acciones en la zona.

Sobre la visita efectuada a las dependencias de la Planta de Reciclaje, la encargada del recinto, Nicole Bórquez comentó que los estudiantes fueron recibidos por el gerente general, Alejandro Bahamonde, con quien pudieron conocer los productos se trabajan en las dependencias y que provienen del mundo acuícola. “Estamos buscando un enfoque ecológico, contribuir en limpiar las costas de la Región. Está toda la comunidad educativa de Puerto Aysén y de afuera en las islas también invitada para que vengan a conocer la planta de reciclaje”.

En este sentido, la estudiante del Liceo Melinka, Millaray Torres, expresó que “No había visto nunca un proceso como el que estamos viendo ahora. Encuentro que es interesante como exportan cosas de aquí a otros lugares y el reciclar las boyas y esas cosas, yo no conocía esto y me pareció super. No hay muchas empresas que hagan esto y que una de Aysén lo haga es interesante y me enorgullece ser parte de la Región, porque esto representa la región de Aysén”.

Por su parte, el encargado del Relleno Sanitario, Nicolás Fuentes, abordó las acciones efectuadas en la visita con los jóvenes, instando a que quienes deseen conocer las instalaciones puedan coordinar con Empresas Bahamonde. “Lo importante es que los chicos participen de la visita que no sea solamente una visita guiada, invadirlos con información. Sino que tratar de hacerlos partícipes, que vean cuál es la diferencia entre un relleno sanitario y un vertedero, cuáles son los residuos peligrosos que no se reciben, cómo es el proceso de tratamiento de agua, entre las otras acciones”.

Finalmente, la profesora de Historia del Liceo de Melinka, Katherine Márquez, expresó que “a los jóvenes les interesó, les llamó bastante la atención el poder que tienen estos famosos gusanos (Eisenia foetida), que son capaces de producir una tierra que después va a volver a insertarse al ambiente, lo mismo el tema de las aguas. El impacto de un agua que estaba totalmente, no sé si decir, servida y después ya pasar a convertirse en un agua que puede estar apta para el regadío. Entonces todo ese tipo de cosas finalmente uno valora en el sentido de que por fin hoy se está pensando en la intervención humana, pero desde el cuidado también del medioambiente”, sentenció la educadora regional.