En la Casa de la Cultura se reunieron autoridades regionales, provinciales y comunales, lideradas por el Alcalde, Julio Uribe Alvarado, con el fin de dar inicio a la temporada de turismo 2023 – 2024 en la comuna de Aysén. Instancia en la que también se dio a conocer una página web vinculada a “la ruta del agua” de la mano de Aysén Patagonia.

Aysén.- “Estamos lanzando la temporada de turismo, con una gran página web, que va a estar a cargo del Municipio, si bien, es una iniciativa del Per Turismo que trabajó con la Cámara de Turismo, de hacer una página donde estén todos nuestros atractivos turísticos, nuestra hotelería, alojamiento, restaurantes y todas las actividades que tenemos para ofrecerle al turista, hoy día se va a poder ver e ir manteniendo, a través de nuestra oficina de comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Aysén, que va a estar vinculada a Aysén Patagonia, que es una de las páginas donde ingresan los turistas de todo el mundo. Por lo tanto, es algo que nos tiene muy esperanzados, de seguir mejorando nuestra oferta turística y seguir mejorando la comunicación desde los turistas hacia nuestros emprendedores”, señaló el Alcalde Julio Uribe.

En tanto, el Seremi de Economía, Fomento y Turismo de la región de Aysén, Felipe Rojas, destacó el potencial que posee la comuna de Aysén en términos productivos, “es una comuna muy importante para lo que es la actividad económica de la región, tiene el litoral, tiene la acuicultura, pero también tiene al turismo como un eje central de sus oportunidades para mejorar el bienestar de la familia”.

El director regional de Sernatur, Claudio Montecinos, puso en valor el trabajo colaborativo entre lo público y lo privado en bien turismo en la comuna de Aysén.

“Relevar el trabajo colaborativo que se genera en la comuna de Aysén, a traves del Municipio y la Cámara de Turismo, particularmente en poner en valor el territorio, a traves de esta plataforma que se ha generado y que se ha trabajado hace un buen tiempo, para poder relevar un producto tan importante como la ruta del agua y particularmente el lanzamiento de la temporada de turismo 2023 – 2024, que esperamos y estamos trabajando en conjunto con el sector privado, el poder recuperar los niveles de visitantes que tuvimos pre pandemia”.

Un trabajo permanente con la Cámara de Turismo de Aysén, es el que ha desarrollado el Per Turismo, ahora, potenciando una página web que permita promocionar la Ruta del Agua.

“Actualmente estamos elaborando el sitio web de la Ruta del Agua, que es lo que nos estaba faltando y va a posicionar mucho más los productos y servicios turísticos de la comuna. Todo es un trabajo entre el sector público – privado, la ventaja de esto es que, al final va posicionando, no solamente la comuna sino también la región de Aysén como destino turístico y eso ayuda también a fortalecer los emprendimientos y el trabajo conjunto con los artesanos, los gastronómicos, los hoteleros, los mismos guías que se han beneficiado. La idea es que, la gente se asocie y ojalá siga creciendo la Cámara de Turismo de Puerto Aysén y los otros gremios a nivel regional”.

La credibilidad que ha logrado en el tiempo la Cámara de Turismo de Aysén, le ha facilitado el poder lograr un trabajo con el mundo público y privado. Según lo relevó su presidente, Edgardo Abello.

“La Cámara de Turismo de Puerto Aysén desde hace muchos años tiene muy buena credibilidad, por lo tanto, es muy fácil lograr socios colaboradores para ir montando proyectos y en eso un eje fundamental ha sido la Municipalidad, el Gobierno Regional, Corfo, Per Turismo, Sernatur, que son entidades con la que nosotros estamos trabajando permanentemente en distintas materias. Estuvimos trabajando la ruta del agua, estamos trabajando la ruta de los parques ahora y en general creando productos y actividades que nos vayan permitiendo posicionar a Puerto Aysén, como un atractivo turístico relevante”.

En la comuna de Aysén, las distintas áreas del transporte, artesanías, servicios gastronómicos, hoteleros y de turismo en general, están preparados para enfrentar la temporada 2023 – 2024, con la idea de que el turismo nacional y extranjero consuma los productos que se ofrecen, los recomienden, vuelvan y esta área productiva siga en crecimiento.