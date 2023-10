La donación incluye un sillón portátil con su compresor dental, que ofrece la posibilidad de ser transportado gracias a su tamaño y multifuncionalidad al momento de usarlo.

Cisnes.- Con el objetivo de llevar la salud oral a todas las personas de la comuna de Cisnes, el Hospital Jorge Ibar Bruce, recibe un equipo dental portátil que permitirá reducir la lista de espera que tiene el centro médico comunitario en esta área.

“Hemos obtenido un importante equipo dental móvil que va a permitir abordar la demanda que tenemos en el servicio y en el Litoral, se va a poder incorporar a las rondas de las postas, esto nos tiene súper contentos, porque pudimos hacer entrega de este equipo al servicio y también comentar algunas iniciativas que estamos trabajando”, expresó Gloria Cadagán, presidenta del Consejo de Desarrollo del Hospital Puerto Cisnes.

En esa misma línea, Mauricio Cortés Molina, director (S) del Servicio de Salud Aysén manifestó, que se trata de “un producto concreto gracias al trabajo colaborativo entre Salud, el Consejo Consultivo y el sector privado, se cuenta con sillón dental que va a permitir que nuestros médicos del área de la odontología puedan salir a terreno y tener mayor cercanía con la población”.

Este tipo de equipamiento permite la realización de limpiezas, curaciones dentales, extracciones y otras intervenciones para niñas, niños, adultos y personas mayores.

“Es un sillón portátil con su compresor, prácticamente es tener un sillón dental móvil tal como dice su nombre, el cual nos permite a nosotros realizar prestaciones que no se pueden hacer de manera manual como: limpiezas, tapaduras y extracciones más complejas(…) el equipo llega a solventar muchas falencias que nosotros habíamos encontrado como servicio, en pacientes con dependencia severa como en general a la población del Litoral”, expresó el doctor, Johanny Seguel, cirujano dentista del Hospital de Puerto Cisnes.

“Las prestaciones van a aumentar, la calidad va a mejorar muchísimo y eso va a tener la consecuencia de mejorar la salud oral de las personas que lamentablemente no tienen acceso a un sillón dental en el día a día”, enfatizó Seguel.

Desde el sector privado manifestaron que con este aporte los profesionales del área podrán trasladarse hasta las localidades que se encuentran en el sector insular de la región.

“Esta iniciativa nace por una necesidad de la comuna que es poder llegar desde el área de la odontología a diferentes partes, por ejemplo, con esto se podría llegar a localidades que antes no se podría por la distancia que existe hacia el hospital y también que están fuera del continente, vengan a ser lugares del Litoral, lo que viene a ser: Gaviota, Gala y Melimoyu”, dijo Abraham Pichún, encargado de comunidades Aquachile.

Licitación para obras y ambulancias

Por otra parte, el director (s) del Servicio de Salud Aysén, profundizó en otros temas de interés para la comuna de Cisnes.

“Esperamos llegar a marzo del próximo año con algunos antecedentes que nos pidió el Ministerio para poder aumentar la dotación que nos falta en este hospital de Cisnes, como contar con un organigrama, un modelo de gestión y cartera de prestaciones actualizada, lo segundo seguir avanzando en la conservación de este edificio, estamos ad portas de una licitación por un monto de 384 millones que va a cambiar la cara, la techumbre y algunas estructuras internas, asimismo informamos que el año siguiente continuamos con una conservación 2.0”

“También comentamos de las ambulancias que están próximas adquirirse y que están en proceso de licitación, una que se va a reponer y que llegará en el 2024 y otra que está en cartera para que llegue en el 2025 (…) a su vez, comunicamos que estamos ad portas de licitar un proyecto que va a dotar de internet satelital a 20 postas de salud rural y por últimos nos vamos con la tarea de informar en que está el proyecto de una posta en Gaviota y estamos viendo de qué manera también junto al municipio de acá podemos mejorar y conservar el actual recinto que tiene esta localidad”, agregó el director.

Por último, desde la Dirección del Servicio de Salud Aysén, agradecieron y valoraron el trabajo del Consejo de Desarrollo del Hospital, por su empeño y compromiso con la salud de los habitantes de Cisnes.