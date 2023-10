Sobre 200 pacientes fueron atendidos durante una semana en el establecimiento de salud local, quienes se mostraron satisfechos con la atención entregada por los profesionales de la Red Asistencial.

Cochrane.- La extensa y fragmentada región de Aysén, con sus más de 108 mil kilómetros cuadrados es un desafío para los equipos de salud. A eso se suma la falta de una buena conectividad que contribuye a las complejidades existentes. Por eso llegar con un operativo de especialistas médicos a Cochrane no es baladí. Es un esfuerzo que hace el Estado para entregar salud de calidad a cada habitante de la región de Aysén. Profesionales especialistas en urología, cirugía infantil, otorrinolaringología, medicina familiar y tecnología médica se trasladaron para atender a casi 260 personas de la Provincia Capitán Prat, en las instalaciones del excelente y remozado Hospital de Cochrane. “Andaba con un problema de tapón de oído y el otorrino me lo extrajo y mis exámenes resultaron bien, muy buenos estos operativos, ojalá se puedan seguir realizando, una buena coordinación para tener este beneficio y mañana viajo a Caleta Tortel. Hay muchas listas de espera y a nuestra edad hay un desgaste físico y trasnoche para llegar a Coyhaique”, resume Nancy Domínguez, paciente de Caleta Tortel, pequeña localidad ubicada a más de dos horas al sur de Cochrane.

Las personas saben y conocen sus derechos y en una discusión por más o menos Estado, saben de qué lado estar, por eso exigen a los servicios públicos presencia, pero presencia de calidad en los territorios, porque la salud como otros derechos no es un favor, sino una condición mínima para los chilenos y chilenas, sobre todo aquellos que con su energía y trabajo aportan al desarrollo de sus comunidades, como lo hace Vanessa Mansilla, quien valoró la posibilidad de contar con estos operativos en zonas apartadas y que se repetirá mensualmente en los hospitales comunitarios de la región.

Junto a su hijo, fue una de las pacientes atendidas por la cirujana infantil, Dra. Camila Sánchez, “una real necesidad para nuestra comuna, ya que, de no haber venido, tendríamos que haber viajado a Coyhaique, así que sería una muy buena oportunidad para mi hijo y todos los niños que lo necesitan, además la doctora nos aclaró todas las dudas”.

Su hijo será intervenido en algún momento, eso es seguro, pero desde ya Vanessa cuenta con la tranquilidad de una atención que le permitió trazar un camino y conocer los detalles de la afección de su hijo, para un Gobierno que tiene especial cuidado por la población infantil y su salud.

Otra de las pacientes atendidas en este operativo fue Jovita Ojeda, quien visitó al Dr. Sergio Hidalgo, urólogo del Hospital Coyhaique por un problema con los riñones y, tras la entrevista, quedó satisfecha con el diagnóstico, a su vez que valoró ahorrarse el viaje a Coyhaique, con los costos de traslado y pensión. “Es muy bueno este programa, porque nos ayuda mucho en la comuna”.

Setenta y cinco atenciones de otorrino, 49 del especialista urólogo y 31 de cirugía infantil se suman a las más de cien procedimientos de Tecnólogo Médico a pacientes de Villa O’Higgins, Caleta Tortel, Chile Chico y la capital de Capitán Prat.

También el Tecnólogo Médico Pablo Vargas realizó exámenes auditivos, en coordinación con el Dr. Camilo Iñiguez, otorrinolaringólogo, lo que resolvió dificultades en el momento.

Franklin Fournier, especialista en medicina familiar, acotó que su trabajo consistió prioritariamente en fortalecer el modelo de atención de salud familiar, una iniciativa que busca hacer más eficiente la atención a las personas. “La idea es organizar nuestros recursos humanos, espacio físico y el tiempo de las personas para entregar más recurso humano y atenciones a las personas que tienen enfermedades crónicas, es decir, quienes necesitan más atenciones y eso requiere acompañamiento y revisión”.

Lo que se busca con la estrategia de cuidado integral centrado en las personas (ECICEP) es mejorar el acompañamiento a las personas con enfermedades, sobre todo crónicas, y gestionar junto a ellos la mejor forma de llevar adelante los tratamientos de manera integral.

El masivo operativo médico y el excelente trabajo del equipo del Hospital Cochrane, encabezado por su directora, Miriam Navarrete, más los profesionales de diversas áreas que permitieron este operativo dejó satisfecha a la población local, usuarias y usuarios que se mostraron muy conformes con esta iniciativa que nace del Servicio de Salud Aysén.

“Muy bien atender a mi hijo acá, porque cuesta mucho viajar, estábamos esperando hace tiempo y quedamos muy tranquilos”, señaló Vilma Ruíz.

Mientras Daisy Valenzuela, quien visitó al urólogo por temas de cálculos renales, acotó que “es bastante cómodo para nosotros, rápido, cerca de nuestros hogares y los doctores muy amables, te explican bien los procedimientos que siguen, como en el caso mío que ya me recuperé, me operé y te dejan en la lista para un próximo examen y control y muy agradecida por la atención recibida en las puertas de mi casa”.

Por su parte Susana Saldivia, otra persona atendida en el marco del operativo de especialistas médicos añadió que “este examen tenía que hacérmelo con el otorrino y tenía que ir a Coyhaique, pero me lo hice acá con el otorrino laringólogo y tecnólogo médico. Tengo que hacer un tratamiento por tres meses y hacerme un control”.

Una opinión similar tuvo Cristofer Saldivia, joven padre que llevó a su hijo a atención de cirujana infantil. “Excelente, buena la atención, muy bien explicado el uso de las cremas que tiene que utilizar mi hijito”.

Continuarán operativos en hospitales comunitarios

Esta iniciativa del SSA no es aislada, sino que se mantendrá en el tiempo en los tres hospitales comunitarios de la región de Aysén. El operativo de Cochrane se suma a lo que se realizará a partir del 23 de octubre en el Hospital Jorge Ibar de Puerto Cisnes.

Este operativo contó con la atención del Dr. Camilo Iñiguez, otorrinolaringólogo, Dr. Sergio Hidalgo, urólogo, Dra. Camila Sánchez, cirujana infantil, Pablo Vargas, tecnólogo médico y Dr. Franklin Fournier, médico familiar. Además, fueron acompañados por un equipo de enfermeras y personal de apoyo que permitió el éxito de la medida de salud pública.

“Estamos muy satisfechos con el resultado del primer operativo de especialistas que realizamos la semana del 25 en el Hospital de Cochrane. Agradecer el compromiso de los funcionarios y funcionarias que participaron directamente del operativo, a los especialistas que atendieron, al equipo de la sub dirección de gestión asistencial que preparó con muchas semanas de anticipación este operativo y que fue un éxito. Y lo más importante destacar lo que nos dijo la gente, que están muy contentos que hayamos podido visitar el hospital de Cochrane y en función de esto seguiremos trabajando para que sea permanente en el tiempo. Tenemos programadas las salidas en los tres hospitales comunitarios y así estaremos en el Hospital de Chile Chico y Puerto Cisnes, con la finalidad de estar más cerca de la ciudadanía y que nuestros especialistas puedan acceder al territorio y puedan entregar una salud más oportuna y digna”, cerró Mauricio Cortés, director (S) del SSA.