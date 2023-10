Con una serie de actividades que abordó las ramas deportivas, culturales y gastronómicas, la Ilustre Municipalidad de Cochrane cerró con éxito el lanzamiento de su temporada de turismo 2023-24, posicionándose como una de las ciudades con el calendario más atractivo de panoramas para los visitantes que se animen a recorrer la Carretera Austral durante los próximos meses en la Región de Aysén.

Cochrane.- La cita partió con la “Bajada en Kayak por el Río Baker”, instancia donde una gran cantidad de aventureros extremos de diversas localidades como Valdivia, Tortel, O’Higgins, Puerto Río Tranquilo, Cochrane y los Estados Unidos, desafiaron las caudalosas aguas del afluente que cuida a la comuna. El descenso constó de dos días e inició el pasado jueves desde la balsa Baker hasta el sector de Colonia Sur, para proseguir a la mañana siguiente hasta la localidad de Los Ñadis, aventura en la que también formó parte el alcalde de la ciudad, Jorge Calderón Núñez.

Nancy Donald, oriunda de Dallas, Texas (EE.UU), habló tras ser parte de esta adrenalínica aventura en medio de la belleza de la Patagonia chilena. “De verdad tenía muchas ganas de hacer este descenso por lo que había visto de los chiquillos de ‘Descubriendo’, entonces era como un sueño que cumplí y me encantó la experiencia; conocer el río, la cordillera de otra manera, desde el agua. Entonces me encantó la experiencia, toda la gente buena onda y el paisaje hermoso”, describió.

La estadounidense también aprovechó de recomendar la ciudad de Cochrane como destino obligado para sus compatriotas y cualquier persona que quiera conocer las maravillas de este lugar en la Carretera Austral. “Es el lugar perfecto para visitar y conocer la Patagonia chilena”, cerró.

Karina Oyarzun Guzmán, de Cochrane, también destacó esta actividad que se robó las miradas de toda la comunidad durante los últimos días en la “Tierra del Baker”. “Me pareció excelente, muy buena actividad. Me sentí muy segura con los guías y el grupo en sí muy bueno. Estos dos días fueron muy intensos; vale la pena repetirlo”, indicó.

Al cierre de la actividad acudió la Delegada Presidencial Provincial de Capitán Prat, Marta Montiel, quien valoró las alternativas que está ofreciendo la comuna a los visitantes que se animan a recorrer este lado del país. “Esto nos va a mostrar que Cochrane está full, que ya está buscando este objetivo de ser destino turístico durante todo el año”, lanzó.

El calendario siguió con una Visita Guiada al Sendero Los Caracoles de la localidad de Los Ñadis, convirtiéndose en un panorama idóneo para quienes gozan del trekking y buscan encontrarse en primera persona con los hermosos paisajes de este lugar. Así lo evidenció Francisco Herrera, quien disfrutó de los 5K de recorrido junto a otros miembros de la comunidad. “Fue una actividad muy entretenida, muy bonita, de tener la oportunidad de recorrer este sendero tan precioso. A veces a uno se le olvida lo privilegiado de vivir en esta zona tan bonita. A pesar de ser operador turístico a veces se te olvida y es necesario estas instancias para poder uno refrescarse y poder también ofrecer a los turistas todas las actividades y retomar los compromisos que tiene uno con la comuna”, comentó.

El alcalde de Cochrane, Jorge Calderón Núñez, habló tras participar del descenso en kayak, destacando las actividades que presenta la comuna de cara a la temporada estival 2024. “Estamos en el sector de Los Ñadis en un hito de lanzamiento de nuestra temporada turística 2023/24. Nos hemos reunido personas que han hecho el descenso en kayak del Río Baker por dos días, donde también han llegado personas que han hecho el sendero caracol de este sector”, estableció.

“Estamos mezclando el deporte, la cultura, la historia, pero por supuesto también las tradiciones y nuestra gastronomía. Así que estamos muy contentos, con mucha energía y entusiasmo de lo que debiese ser la temporada turística en este rincón de la Patagonia denominado la “Tierra del Baker”, cerró.

El calendario también buscó posicionar a la comuna como un destino cultural dentro de la Región de Aysén. Por lo mismo, el pasado viernes se llevó a cabo la exposición “Vidas en el Baker”, muestra que relata la historia y la cultura de los antepasados que forjaron a Cochrane en sus 69 años de vida. El evento estuvo marcado por una gran presencia de público, quienes valoraron el rescate de la memoria en el Museo Municipal.

Las actividades continuaron el sábado 14 con la realización del III Seminario organizado por la Agrupación de Guías de la comuna: “Conociendo nuestro territorio”, espacio donde seis expositores abordaron interesantes temas de interés local con la comunidad local, como la recuperación del bosque nativo, el puma, paleontología, glaciares del Campo Hielo Norte, Glaciar Calluqueo y prospección en el Parque Nacional Laguna San Rafael.

Festival Baker Gastronómico

Finalmente, el cierre de estos cuatro días de actividades estuvo a cargo del Primer Festival Baker Gastronómico, evento culinario marcado por la presencia de una gran cantidad de familias y visitantes que se dieron cita el pasado domingo a las afueras del Mercado Municipal para degustar de las creaciones gastronómicas que resaltan los sabores auténticos de la Región de Aysén. El evento, organizado por Balloon Latam y que tuvo a la Municipalidad de Cochrane como colaborador principal, destacó por tener un nutrido programa de actividades, entre los que destacaron las “Charlas de Fermentos y Coctelería”, “Conversatorios de Huerteras de Tortel, Cochrane y Puerto Guadual”, “Feria de Emprendedores Locales”, Música en vivo y un entretenido concurso gastronómico, el cual tuvo como ganadora a Constanza Cuevas con su local “Café Tero”.

La joven emprendedora enamoró a los jueces de la competencia con un sabroso pastel en honor a la memoria de la histórica dueña de la Panadería La Estrella de Cochrane, Zoila Rojas Ovalle, quien falleció hace pocas semanas producto de una larga enfermedad y que coló hondo en los habitantes de la ciudad.

“Siempre quise hacerle un poco de honor a ella y todo el trabajo que se hizo en ese lugar que ya tiene 27 años funcionando, se están cambiando muchas cosas de manera administrativas, pero ahora la idea es cambiar y rescatar las cosas que se hacían antiguamente ahí y darle un toque fresco y con esta receta lo logré”, contó. En esa misma línea, la actual administradora de la panadería agregó que “estoy super contenta, es primera vez que participó en cualquier concurso gastronómico en la vida y que hayan valorado todo lo que preparé y el esfuerzo que le puse me hace sentir muy feliz”, remató.

Desde sabores tradicionales hasta creaciones pensadas para los paladares más exigentes, el Festival Baker Gastronómico logró satisfacer los paladares más exigentes de Cochrane. Así lo analizó la Camila Cárdenas, directora territorial de Ballon Latam en la Región de Aysén. “Estamos cerrando el lanzamiento de la temporada turística en Cochrane con el “broche de oro”: el Festival Baker Gastronómico”, narró. Además, dijo que “un centenar de cochraninos vinieron a disfrutar, bailar y degustar platos locales; emprendedores y productores de hortalizas de Cochrane y también invitados desde Chile Chico, Guadual y Murta”.

La directora agradeció el esfuerzo colaborativo del municipio de Cochrane para formar este entretenido evento culinario. “Un afectuoso saludo a la Municipalidad, tremendos aliados para esta actividad y esperamos seguir trabajando en el futuro en otros muchos más hitos de encuentro como este”, manifestó.

Cárdenas puso énfasis en la importancia que tienen estos eventos en estos recónditos lugares del país. “Creemos que la gastronomía es la bandera que tiene la Patagonia y en especial la Región de Aysén, poniendo en valor la historia, la innovación y desafío que significa cultivar y tener productos acá de la zona, es importante también porque genera hitos de encuentro, de vinculación y hoy vimos como emprendedores de distintas localidades conectaron y van a seguir trabajando en conjunto por la gastronomía en las localidades de Aysén”, cerró.

Con estas actividades, el municipio de Cochrane busca posicionarse como el destino turístico más importante de la Patagonia chilena durante la próxima temporada estival, ofreciendo un abanico de posibilidades para que los visitantes vivan una experiencia inolvidable durante los próximos meses en la Región de Aysén.