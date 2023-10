Con su participación en la ceremonia de inicio oficial de obras para la pavimentación de 770 metros lineales de la faja norte de la avenida Divisadero Oriente de Coyhaique, la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta Poblete, inició este miércoles una visita de dos días a la región de Aysén, donde se contempla reuniones de trabajo y visita a proyectos urbanos y habitacionales en las comunas de Aysén y Coyhaique.

Coyhaique.- La autoridad nacional valoró la oportunidad de compartir con los dirigentes de varias unidades vecinales que suman más de mil familias del sector alto de la ciudad, que serán beneficiadas en forma directa con la pavimentación de la vía, obra que se ejecuta en el marco del Programa de Pavimentación Participativa del Ministerio de Vivienda y que era esperada y solicitada por los vecinos durante más de una década.

“Iniciamos nuestra visita a la región de Aysén con esta actividad de un programa muy valorado de nuestro Ministerio que es el de Pavimentación Participativa y en particular en este llamado esta comunidad va a recibir mil 166 millones de pesos, donde hay un aporte importante del Gobierno Regional, así que también agradecemos a la Gobernadora Macías y su Consejo Regional por este aporte, el trabajo también de la municipalidad de Coyhaique y a los vecinos. Acá está la dirigente en representación de al menos 7 poblaciones que se van a ver beneficiadas, más de mil familias, que llevaban más de 13 años esperando, así que estamos muy contentos de poder dar inicio a esta obra”, precisó la Subsecretaria de Vivienda.

La Presidenta de la Junta de Vecinos Achén de la población Ampliación Pablo Neruda, Verónica Legue, valoró también lo que será este gran adelanto para miles de vecinos. “Felices y contentos, como le decía a la Subsecretaria son más de 13 años esperando la pavimentación de esta calle que no solo es de la población, acá son varias poblaciones que van a ser beneficiadas con este proyecto. Así que feliz de que después de tanta espera ya se va a iniciar esto. Dar las gracias a las autoridades, al alcalde, al Minvu, al Consejo Regional y la Gobernadora por el trabajo en conjunto que se hizo. Ahora felices porque la espera ya terminó y pronto estaremos caminando ya no en tierra sino en pavimento”, manifestó.

También el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya, expresó su satisfacción de participar en una actividad tan relevante para los vecinos y su futuro. “Para nuestro Presidente Gabriel Boric, para nuestro Gobierno, lograr mejoras en la calidad de vida de las comunidades es un eje transversal y lo que dirige todas nuestras políticas y este anuncio de pavimentación participativa que tiene un tremendo aporte del Gobierno Regional, lo estamos reflejando y simbolizando acá. Este es un programa que va a beneficiar a muchas comunas en nuestro territorio y hacemos votos también porque se siga potenciando el ejercicio de trabajar en conjunto, que también es un mandato presidencial, el poder establecer vinculaciones con todos los sectores, con los servicios públicos, pero también con los Gobiernos locales y sobre todo con la misma comunidad”, afirmó.

De igual forma el Alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, expresó su alegría al confirmar que trabajando en coordinación se logran grandes adelantos para la comunidad. “La verdad es que este proyecto de casi mil 200 millones de pesos va a beneficiar a varias unidades vecinales, ya que son cerca de mil familias las que se podrán ver beneficiadas en forma directa y muchas más que usan este trayecto como vía alternativa de transporte en nuestra ciudad. Así que esperar que todo salga como corresponde en tiempo y forma y por supuesto seguir trabajando en conjunto que es la única manera de sacar adelante un proyecto soñado que llevaban mucho tiempo esperando los vecinos, esa es la tónica, que estamos trabajando todos juntos para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, indicó.

Finalmente, el Gobernador (S) de Aysén, Francisco Lara, destacó la oportunidad de contribuir desde todos los sectores para seguir cumpliendo los sueños de miles de familias. “Destacar este trabajo entre distintas instituciones públicas, el Gobierno local, el Gobierno nacional desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y también el aporte que pudimos realizar desde el Gobierno Regional, tanto para esta iniciativa como para muchas otras, ya que acá son cerca de 700 millones de pesos, pero este ejemplo de pavimentos participativos en Coyhaique se replica en las diez comunas de la región y son más de 3 mil 700 millones de pesos que ha aportado el Gobierno regional y su Consejo para poder materializar estas obras tan importantes”, puntualizó.

La pavimentación de la faja norte de Avenida Divisadero oriente de Coyhaique será ejecutada por la empresa de Cristóbal Galleguillos Estay en un tramo que va desde la Calle Gastón Adarme hasta calle Oscar del Río, con un plazo de 270 días, por lo que las obras físicas del proyecto deberían estar terminadas en el mes de julio del próximo año.