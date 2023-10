La Gobernadora Regional de la Región de Aysén, Andrea Macías Palma, participó de manera virtual, desde Cochrane, en una sesión de la subcomisión mixta de Presupuesto del Congreso Nacional, donde se discuten las distintas partidas del erario nacional que regirá el próximo año.

Aysén.- En la ocasión la primera autoridad regional de Aysén reiteró las aprehensiones que han surgido desde los Gobiernos Regionales hacia el proyecto enviado por el Gobierno, sobre todo respecto de la eliminación de los fondos de asignación directa y la ausencia del 8% social, cultural y deportivo del FNDR.

En ese sentido la Gobernadora ejemplificó esto en la representación deportiva de la Región de Aysén en el Team Chile que participará en los Juegos Panamericanos 2023, los que se prepararon y entrenaron gracias a los recursos del FNDR.

“Esta región de Aysén le ha ofrecido a Chile 7 deportistas Panamericanos y ellos lo han reconocido públicamente es el Gobierno Regional el que ha financiado la posibilidad de que ellos estén ahí, no comprándoles el pasajee hoy día, sino que con una definición que se tomó hace años de financiar sus entrenamientos (..) a nivel país, el IND los fondos que tienen no son suficientes. Eso se hace también con el 8%, no hay otra forma de hacerlo y no hay otra institución que lo haga”.

Asimismo la jefa del Ejecutivo regional de Aysén se refirió al programa de funcionamiento para los Gobiernos Regionales, asegurando que estos necesitan mayores recursos para contar con más funcionarios, sobre todo si se quiere exigir mayor control sobre el gasto y la inversión pública.

“Quiero relevar e insistir en el énfasis de la necesidad de que tengamos a las personas necesarias y suficientes para llevar adelante estas labores de control. No puede ser que la ley cree una unidad de control al alero de esta nueva forma de administración que son los Gobiernos Regionales y que se conciba que este trabajo lo va a hacer sólo una persona. Humanamente no es posible”, aseguró.

Las palabras de la Gobernadora Macías tuvieron eco en algunos parlamentarios, que se abrieron a la posibilidad de reponer los recursos del 8% en el Presupuesto 2024, como es el caso de la Senadora por Aysén, Ximena Órdenes.

“El 8% entiendo que tiene un énfasis importante, así lo han señalado las autoridades, pero yo creo que es importante que sea concursable. Creo que este tipo de proyectos no son para Mideso (Ministerio de Desarrollo Social), será parte de las conversaciones que tengamos con Hacienda, ese exceso de burocracia va a atentar contra las organizaciones sociales. Hay que hacer un nuevo rayado de cancha que garantice una ejecución adecuada y de manera transparente. Me parece que en eso hay acuerdo en general con las conversaciones que hemos tenido hoy”, expresó la parlamentaria.

La Gobernadora Macías insistió en que los Gobiernos Regionales cumplen una labor fundamental en conjunto a los municipios en “llegar donde los sectores no llegan”, asegurando que un 80% de los recursos ejecutados por las comunas en la región provienen del Gore.