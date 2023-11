Carabineros de Chile confirmó la cesión de alrededor de dos hectáreas de terreno para la construcción de 30 viviendas del Comité Villa Austral, mediante el Plan de Emergencia Habitacional que impulsa el Gobierno, en la fronteriza comuna de Villa O´Higgins, donde finaliza la Ruta 7, en el sur austral de la Región de Aysén.

Villa O”higgins.- Tras la autorización del General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, el Jefe de la XI Zona de Carabineros Aysén, general Patricio Santos, al Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya, al alcalde José Fica, presidenta del Comité, Daniela Espinoza, y seremis de Vivienda y Urbanismo, Paulina Ruz, y de Bienes Nacionales, Irina Morend, y concejales, entre otros asistentes.

“La actividad que hoy desarrollamos tiene que ver con el sentido que nosotros damos al servicio público, es decir, para qué existimos, y es para proteger a las personas, para brindarles seguridad, como mandato constitucional. En ese contexto, se nos solicita si podemos ceder una fracción de terreno y cuando evaluamos que esa sesión no afecta la continuidad del servicio, muy por el contrario, genera cohesión social y hace carne el concepto de Carabineros de Todos, construye sociedad, es la instancia oportuna de hacerlo y ubicarnos dentro de la posición de cautela de derecho de las personas”, informó el general Santos.

El Delegado Rodrigo Araya destacó la importancia de esta iniciativa de Carabineros de Chile, al aportar en materia de seguridad social y equidad territorial, a través del Plan de Emergencia Habitacional.

“Por lo tanto, es algo que agradecer en la coordinación y gestación. Reconocer a las dirigentes que han podido llevar esta inquietud al municipio, Serviu, Bienes Nacionales, Delegación Provincial, Delegación Regional, Carabineros y Ejército que han conversado este tema y los servicios públicos han trabajado en conjunto, buscando el beneficio de las personas”, recalcó.

Daniela Espinoza añadió que “el Plan de Emergencia Habitacional nos viene a beneficiar directamente. En este caso, Carabineros nos va a ceder un espacio para que podamos construir nuestras casas. Primero que nada quiero agradecer a Carabineros, porque para nosotros es un hito súper importante, ya que no sé si en otros lados se han entregado terrenos de Carabineros, sí sabemos que se han entregado terrenos de Ejército, pero no de Carabineros para vivienda”.

Para el alcalde José Fica este “es un gran día para la comunidad de Villa O´Higgins y especialmente para el Comité de Vivienda, que está compuesto por 30 vecinos, que viven allegados dentro de nuestra propia comunidad, así es que es una gran noticia para Villa O´Higgins y una alegría para nuestra gente”.

La seremi Paulina Ruz destacó la importancia del Plan de Emergencia Habitacional a nivel nacional y regional.

“Valoramos mucho esta noticia, porque el hecho de que Carabineros decida ceder hectáreas de su terreno para el fin habitacional, nos ayuda con el Plan de Emergencia Habitacional y podemos ayudar a familias que están en lo más austral de la Región de Aysén”, dijo.

La seremi Irina Morend añadió que esta restitución amplía las comunas en las que se está destinando terreno fiscal para el Plan de Emergencia Habitacional.

“Nosotros ya hemos entregado transferencias gratuitas de terreno en siete de las diez comunas y esta pasa a ser la octava comuna de la región en la cual ya se va a disponer de un terreno para que puedan proyectarse soluciones habitacionales”, indicó.

Cabe señalar que este anuncio se realizó en el marco de las actividades conmemorativa del 58° aniversario del fallecimiento del Teniente Hernán Merino Correa, en la localidad de Villa O´Higgins.