El trabajo en tierra ha sido apoyado desde el aire por la Sección Aérea, inspeccionando riberas de ríos, diversos cerros y lugares tanto en Coyhaique como en Aysén sin obtener hasta el momento resultados positivos.

Coyhaique.- A través del despliegue de patrullas integradas por Carabineros del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) Aysén, la Institución desarrolla desde hace más de diez días una ardua labor de búsqueda orientada a dar con el paradero de Patricio Mansilla Figueroa (52), quien fue visto por última vez el pasado viernes 27 de octubre luego de salir desde su domicilio con dirección desconocida.

Tras la denuncia por presunta desgracia presentada por familiares, Carabineros de Coyhaique a través de la Sección de Investigación Policial (SIP) se abocó en forma inmediata al desarrollo de diligencias de su especialidad, trabajo al que sumó el GOPE, según indicó el Capitán Claudio Troncoso, Jefe de esta especialidad.

“Automáticamente se inició la búsqueda en posibles lugares, toda vez que no hay información certera sobre el destino que pueda haber tomado. Paralelamente la SIP de la 1ra. Comisaría está realizando su labor investigativa con la finalidad de reunir más información y antecedentes que puedan fijar a esta persona en un punto exacto, lo cual hasta la fecha no ha sido posible, no obstante a ello se ha realizado búsqueda en la comuna de Coyhaique, Aysén, sectores turísticos donde muchas veces concurren las personas a realizar actividades recreativas o lugares donde -por la experiencia, por otros procedimientos gestados- hemos focalizado nuestra búsqueda”, indicó el Oficial.

En tal sentido, las patrullas del GOPE Aysén han inspeccionado de manera activa los cerros Mackay, Divisadero, Cinchao, Reserva Nacional Coyhaique, ribera del río Simpson, la ruta Coyhaique-Aysén, sector Los Torreones, Velo de la Novia, Cascada de la Virgen y ribera del río Aysén.

Sobrevuelo junto a familiar

Dicho trabajo ha sido desarrollado de manera coordinada con la familia, tareas a las que se sumó el sábado recién pasado el apoyo de la Sección Aérea a través del helicóptero institucional realizando un sobrevuelo a través de una basta zona geográfica en compañía de la hermana de dicho ciudadano, labores que hasta el cierre de esta edición continúan sin resultados.

“Se sobrevolaron puntos de interés (…) con la finalidad de ampliar el área de búsqueda, lo cual nos permite ir descartando lugares donde podría haber concurrido esta persona”, acotó el Capitán Troncoso.

Asimismo, la familia ha dado a conocer el caso a través de redes sociales, con la finalidad que quienes puedan reconocer o hayan visto a Patricio Mansilla Figueroa, den aviso oportuno al fono emergencias 133 de Carabineros.

Cabe consignar que el 30 de septiembre del año 2022, tras una denuncia por presunta desgracia, el GOPE logró dar con ubicación en los faldeos del cerro Divisadero, siendo encontrado sano y salvo, permitiendo llevar tranquilidad a su familia, quienes agradecieron el trabajo desarrollado por Carabineros de este grupo especializado.