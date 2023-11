Objetivo es prevenir accidentes laborales y enfermedades entre los trabajadores y trabajadoras de esta industria.

Aysén.- Un reforzamiento del control de la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras de las plantas de proceso acuícolas en Aysén ha aplicado este año la Dirección Regional del Trabajo (DRT).

Así lo informó el director regional del Trabajo, Christian Aros Troncoso, al hacer un balance del abordaje inspectivo desarrollado en los últimos dos años por el organismo que dirige en una industria caracterizada por la exposición laboral a situaciones de riesgo.

“La industria de procesamiento acuícola presenta riesgos evidentes para la vida y salud de sus trabajadores y trabajadoras, no solo en los centros de cultivo y en las labores de buceo, sino que también en las plantas procesadoras, por lo que en los últimos dos años, pero particularmente durante este año 2023, hemos reforzado los controles en materias de higiene y seguridad en estas plantas para reducir las tasas de accidentabilidad”, informó Aros Troncoso.

Entre 2022 y este año la DRT ha realizado 60 fiscalizaciones a estos centros productivos. De este total, 25 se ejecutaron el año pasado y 35 en el actual, lo que para Aros “demuestra que nuestro control de la seguridad en esta industria es permanente y va en aumento”.

Al cabo de estas inspecciones -que, en promedio, duran tres horas cada una- se han aplicado multas por un total de $14.006.610.

Las infracciones detectadas han sido:

• la no entrega de elementos de protección personal a trabajadores y trabajadoras

• no llevar registros o no llevar correctamente de asistencia que permitan controlar la extensión de las jornadas de trabajo

• malas condiciones estructurales de los lugares de trabajo, tornándolos inseguros

• no constituir comités bipartitos de capacitación para mejorar las prácticas de autocuidado entre trabajadores y trabajadoras.

En tanto, para el seremi del Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz Cordaro, existe una preocupación permanente y una labor de prevención, “Esta es una preocupación continua para nosotros como Gobierno, donde lo primordial es la salud y seguridad de las y los trabajadores. Hemos tenido episodios que han afectado a plantas de procesos similares a lo ocurrido en Los Lagos, pero años anteriores, sin que hayamos tenido que lamentar la vida de los trabajadores ni trabajadoras, ni la afectación a su salud, lo que ha sido producto de un trabajo constante, un adecuado manejo por parte de las empresas del sector y un correcto funcionamiento de las instituciones del Estado encargadas de fiscalizar estas materias”, afirmó.

En lo que resta del año, la DRT de Aysén continuará realizando fiscalizaciones a estas plantas procesadoras, como también a centros de cultivo y labores de buceo.

Durante lo que resta del año se estará fiscalizando de oficio al sector y a empresas relacionadas, con especial énfasis en materias de higiene y seguridad, procurando de esta manera contribuir a minimizar las posibilidades de que ocurran eventos que puedan poner en peligro a trabajadores y trabajadoras del sector.