Esta medida del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), pretende optimizar la operación de los servicios subvencionados que operan con embarcaciones, para un mejor servicio a habitantes de zonas aisladas.

Aysén.- Los servicios de conectividad son fundamentales para el desarrollo del sector costero, en todas sus formas, marítimas, lacustres y fluviales. En particular, los servicios subvencionados por el MTT de esta modalidad, enfrentan desafíos que requieren ser abordados para brindar una mejor experiencia a los usuarios de zonas aisladas.

En este contexto surge el plan Barcazas para Chile, una iniciativa que busca cambiar la modalidad de contratación, brindando incentivos a las empresas operadoras que entreguen un mejor estándar de servicio y con contratos a largo plazo que hagan sustentable la inversión.

Un insumo primordial para esta planificación es la evaluación de los usuarios, por eso y poniendo en marcha la medida en Aysén, se realizaron convocatorias de participación en Raúl Marín Balmaceda, Repollal, Melinka, Caleta Andrade y Puerto Aguirre, localidades usuarias del servicios marítimo del litoral norte, Ruta Cordillera, que comprende los puertos de Quellón – Melinka – Raúl Marín Balmaceda – Sto. Domingo – Melimoyu – Puerto Gala – Puerto Cisnes – Puerto Gaviota – Puerto Aguirre y Puerto Chacabuco.

En el trabajo, encabezado por el seremiTT Hans Zimmermann y el equipo de la División de Transporte Público Regional del MTT, se aplicaron encuestas que se discutieron grupalmente. En ellas se analizaron aspectos como el perfil de movilidad de los y las participantes: sus motivos de viaje, destinos frecuentes, aspectos de las naves, evaluación de la operación en términos de horarios, frecuencias y recorridos, y por cierto, sus propuestas de mejora.

“A través de estas instancias de participación lo que buscamos es levantar información, identificar las necesidades puntuales que tiene la comunidad en nuestro litoral norte para plasmarla en las nuevas bases de licitación y proveer un subsidio que venga a dar respuesta a las necesidades de conectividad que existen en nuestra región de Aysén. Este es un plan de largo aliento que tiene como objetivo poder implementar nuevos servicios de conectividad marítima de aquí al año 2027”, informó el seremiTT Hans Zimmermann.

Conectividad marítima del Litoral Norte

El sector norte del litoral Aysén experimenta un gran flujo de movilidad marítima, tanto de pasajeros como de carga, particularmente en la comuna de Las Guaitecas. Aquí las solicitudes de los usuarios de la Ruta Cordillera y Ruta Cordillera “corta” (Puerto Cisnes – Melinka – Quellón), apuntan a la necesidad de una mayor capacidad de metros lineales, a resolver la priorización de rodados de carga en desmedro de vehículos menores y también a mejorar los canales de venta y servicio al cliente.

Juan Carlos Barría, Presidente de la Junta de Vecinos Arenal en Melinka, indicó al respecto que “a nosotros que tenemos mucha conectividad con Quellón, debería haber una barcaza más o un viaje más. Tenemos problemas con los vehículos más chicos que no tienen cupo y hay que estar esperando hasta última hora o simplemente no hay. Se habla mucho del trato en la barcaza, que de repente muchos pasajeros tienen problemas para viajar. Se le dio a conocer al Seremi y se le pidió mayor fiscalización en los viajes”, respecto a la estrategia de trabajo del plan Barcazas para Chile el dirigente agregó: “Sabemos que no va a ser hoy día, y que es un plan que comienza. Se conversó del tema y es una buena noticia”.

En Raúl Marín Balmaceda, las solicitudes de sus habitantes se refieren principalmente a los cupos para pasajeros residentes en la temporada turística. Elizabeth Rivas, de la directiva de la Junta de Vecinos señaló: “En el verano siempre tenemos tema con el tema del turismo. Que se haga valer el papel de residencia para nuestros estudiantes y también que se le dé la prioridad a los residentes y adultos mayores. Me pareció fabuloso, un buen trabajo, que se haga esta consulta ciudadana, a escuchar a los vecinos y ver la realidad, para que nos sigan apoyando y que nuestro pueblo siga avanzando”.

Islas Huichas y la navegación hacia Puerto Chacabuco

Los habitantes de Islas Huichas, distribuidos en los poblados de Puerto Aguirre, Estero Copa y Caleta Andrade, además de ser usuarios del servicio marítimo de la Ruta Cordillera también utilizan en forma frecuente el servicio marítimo desde Puerto Aguirre a Puerto Chacabuco, en una embarcación habilitada solo para el transporte de pasajeros. Además para estos pasajeros es de gran importancia reducir la velocidad de navegación en ambos tramos, y así hacer más eficientes sus viajes.

Cristóbal Cerda, residente de Puerto Aguirre explicó que “ha mejorado la comodidad, han mejorado las naves, pero con lo que estamos al debe es los tiempos. Los tiempos, la velocidad siguen siendo, casi los mismos de 35 años atrás que demoraba igual 25 ó 28 horas. Entonces, claro, hoy en día estas embarcaciones tienen servicios de cafetería, tienen baño, tienen ducha, cosas que las naves de 35 años atrás no, pero los tiempos de navegación son los mismos.”

Evaluando la experiencia de participación el vecino agregó: “es un puente a pie bastante significativo, en que se involucre primeramente a las comunidades a participar, darle a conocer, digamos, los alineamientos que van a tener estas nuevas licitaciones y este programa Barcazas para Chile”.

Próximamente se sumarán en este trabajo participativo a Melimoyu, Puerto Gala y Puerto Gaviota. Además, para el 2024 se contempla continuar con estos llamados a usuarios del servicio de conectividad del Lago General Carrera.