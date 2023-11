Con la participación de autoridades regionales y locales, familiares y público en general, se concretó el pasado fin de semana la entrega de 204 viviendas para los integrantes de los comités Amuyen 1 y Amuyen 2 de Puerto Aysén. Se trata de uno de los conjuntos habitacionales más grandes que se ha construido en la región de Aysén, favoreciendo a familias que venían trabajando desde el 2015 y que en su mayoría son descendientes de pueblos originarios.

Puerto Aysén.- Esta nueva población se ubica en el sector de la Villa España, donde tras un arduo trabajo de autoridades y dirigentes, a través del Serviu regional se logró adquirir un terreno de 15 hectáreas, que además alberga hoy a otros dos conjuntos habitacionales de 108 y 50 viviendas, dando vida a un gran y moderno barrio en la capital comunal.

Junto al permanente apoyo del Ministerio de Vivienda, los comités Amuyen 1 y 2 recibieron la asesoría de la Entidad Patrocinante Dalco, que acompañó a las familias en todo el proceso que incluye la postulación y adjudicación de subsidios, además de la licitación y ejecución de las obras, que se extendió por 990 días y estuvo cargo de la empresa constructora L y D.

Tras la entrega de llaves y el saludo del Alcalde de la comuna, Julio Uribe, fue la Seremi de Vivienda y Urbanismo, Paulina Ruz, quien destacó la labor de las dirigentas y las proyecciones que se abren con este gran proyecto habitacional. “Valoramos mucho el poder realizar esta entrega. Es una forma de cumplir con las familias: Este año entregamos más de 360 viviendas en Puerto Aysén, lo que es una gestión importante de este Gobierno. Si bien este proyecto habitacional es fruto de muchos años, el día de hoy podemos responder a las familias, señalando que no solo tenemos un Plan de Emergencia Habitacional donde tenemos una meta, sino que nuestra meta es poder entregar soluciones habitacionales a las familias, que tengan un techo digno donde vivir y que construyen una vida hermosa junto a sus familias”, señaló.

La presidenta del Comité Amuyén 1, Loreto Tureo, se mostró emocionada al ver que el gran sueño de la casa propia es ahora una realidad. “Fue una lucha bastante dura conseguir todo esto, no fue fácil, tuvimos varios tropiezos en el camino, sufrimos bastante, peo nada es imposible cuando se es constante. Nunca se bajaron los brazos y más que nada agradecer a mis socios que siempre nos apoyaron, ellos nunca nos dejaron solos, siempre nos dieron su apoyo para seguir adelante. Así que feliz, contenta, darle mucha bendición a todos mis socios que van a ingresar hoy a su casa propia. Estaban muy ansiosos, así que bendiciones para todos no más y muchas gracias”, manifestó.

Similares palabras tuvo la Presidenta del comité Amuyen 2, Paulina Mansilla, quien agradeció el apoyo de todos los actores involucrados en el proceso. “Primero agradecer a Dios por tener nuestras casas, dar las gracias a nuestros socios porque sin el apoyo de todos esto no habría salido adelante. Que tengan muchas bendiciones en sus casas. Agradecer al Alcalde, a la Seremi, a don Manuel Ortiz y la señora Verónica Monroy, ya que esas son cosas que nunca se olvidan”, precisó.

También el Delegado Presidencial Provincial de Aysén, Jorge Díaz Guzmán, destacó este gran hito en la vida de las familias y en la historia de región. “Esta política pública, que es la construcción de viviendas sin deuda, ya supera las 350 viviendas en la comuna de Aysén y la meta para la región son mil 300 que vamos a superar con creces. Y quiero destacar en estos comités el liderazgo femenino tanto de Loreto como de Paulina, que sumado al de la Seremi de Vivienda hicieron posible avanzar con este proyecto hasta ver que hoy es una realidad. Porque para el Gobierno del Presidente Boric la casa digna y propia no solo es un sueño para las familias de menores recursos, sino que también es un derecho que vamos a defender, porque creemos que nuestra gente requiere de una vivienda digna para desarrollar sus proyectos familiares”, afirmó.

Finalmente, el representante del Gobierno Regional, Oscar del Solar, destacó el trabajo coordinado que hoy hace posible seguir concretando sueños y seguir asumiendo los desafíos que vienen para los integrantes de este nuevo barrio. “Un especial saludo a las dirigencias, a las familias, realzar ese trabajo porque este es el momento que corona toda la actividad que durante años han realizado. Ahora viene la vida en comunidad y trae otros desafíos, como la convivencia, el respeto a las normativas, por ejemplo, para así seguir generando siempre un mejor lugar y un mejor futuro para todas las familias”, acotó.

Este gran proyecto habitacional fue posible con una inversión que superó los 18 mil millones de pesos, incluyendo los ahorros de los mismos vecinos, los subsidios del Minvu y aportes complementarios del Gobierno Regional de Aysén. Cabe consignar que en la habilitación de los terrenos se invirtieron más de 3 mil 600 millones de pesos, aportando la seguridad exigida para la construcción de 198 casas de 2 pisos, de 48 m2 (con ampliación proyectada de 12, 5 m2), más 6 viviendas de un piso, de 64,2 m2, para familias que tienen integrantes con movilidad reducida y dos sedes comunitarias de 72 m2, para las actividades de la nueva comunidad.