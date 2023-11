Con una soberbia producción que contó con una nutrida parrilla de artistas y una gran puesta en escena, la Ilustre Municipalidad de Cochrane realizó con éxito el pasado sábado el “X Encuentro Nacional de Acordeonistas: El Baker se Une en Acordeón”, instancia donde el público local y un gran número de turistas disfrutaron de una jornada marcada por las tradiciones musicales en el escenario del Parque Costumbrista de la comuna.

Cochrane.- El evento contó con una transmisión en vivo de casi siete horas a través de las redes sociales del municipio, obteniendo una gran interacción desde diversas partes del país y el extranjero. Todo inició con la presentación de artistas y agrupaciones locales, como “Alma y Sueño”, el grupo de coristas “Las Autenticas del Baker” y la agrupación “Las Dos Hileras”, quienes cautivaron al público apostado en el lugar.

El alcalde de Cochrane, Jorge Calderón Núñez, indicó en su discurso que “hemos querido reunirnos en nuestro Parque Costumbrista, al aire libre, para darle vida a la cultura, las tradiciones, a la música, al canto y a una velada que no solo nos permita escuchar la música, sino también bailar. Esperamos poder disfrutar de cada uno de los artistas, acordeonistas, hombres y mujeres de nuestra comuna, quienes han venido también desde otras comunas y localidades como Puerto Guadal, Tortel, Coyhaique y también a quienes nos van a hacer bailar y que han venido desde otras zonas de nuestro país. ¡Qué viva el acordeón, el Cochrane y nuestro Río Baker!”, subrayó el edil.

Pese al frío y el fuerte viento que imperó durante casi todo el fin de semana, la actividad se desarrolló en completa normalidad. Tras la obertura y las palabras del jefe comunal, se procedió a la presentación de los artistas regionales, donde destacó la presencia de Abraham Figueroa, Nivia Casanova, Claudio Soto, Gino Marquez, el joven crédito de Tortel Amado Soto, los hermanos Rolindo y Evaristo Mancilla, Heriberto Maldonado, Saturnino Casanova, Atilio Cruces, quienes tras su presentación dieron paso a todo el baile a cargo de Fabián Mauret y Los Amigos Criollos, este último sorprendiendo al público al regalarle su acordeón a Atilio Cruces en pleno escenario del Parque Costumbrista, recibiendo una ovación por parte del respetable.

Luego, vino el turno de la exitosa artista nacional Naïa, quien se lució con una excepcional puesta en escena que hizo bailar a todo el público apostado junto al escenario. Tras casi una hora de espectáculo, donde incluyó una participación con miembros de la agrupación “Las Dos Hileras”, en una presentación que sacó aplausos y emocionó a los asistentes. “Me sorprendió el talento y las ganas de querer tocar. Así que ahí dije ‘no, tenemos que tocar y hacer algo’. Fue muy bonita esa experiencia”, señaló la artista.

En esa misma línea, la interprete aseguró que “fue una noche significativa, en todo sentido. Lo que más me importa son las personas y su sentir, sus saberes, llegamos ayer (viernes), pero ha sido un aprendizaje gigante, así que me voy muy feliz”, expuso la acordeonista nacional, quien viajó desde Santiago a la Tierra del Baker.

La actividad continuó con todo el baile y chamamé de Los de San Lorenzo, quienes una vez más conquistaron a la gente de Cochrane con su música. Al ser consultados por la clave del éxito de su agrupación, los artistas declararon que “es ensayar, practicar y hacer las cosas con amor. Nosotros el chamamé lo llevamos por dentro, nosotros somos chamamé y por ahí como dice nuestra canción “dejaremos la vida por el chamamé”, así que eso es, hacerlo de corazón y que la gente también le guste”.

La noche tuvo su broche de oro con la presentación del Legado Ranchero, quienes viajaron desde la Isla Grande de Chiloé directamente a la comuna de Cochrane, haciendo bailar al valiente público que los esperó hasta pasada la medianoche. Un broche de oro a una jornada que quedará marcada por la gran calidad de artistas que pisaron el escenario del Parque Costumbrista.

“Agradecer la invitación al alcalde, a toda la gente de cultura, estamos contentos y hay que decir que tuvimos un recibimiento espectacular. La gente se portó un siete, nos vamos con el corazón llenito porque resultó tal cual y mejor de lo que pensábamos. Esperamos volver muy pronto si Dios quiere”, revelaron los miembros del grupo chilote.

El evento, financiado a través del Fondo de la Música del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, marcó el puntapié inicial a las actividades culturales y de esparcimiento camino a la celebración de los 70 años del aniversario de la fundación de la comuna de Cochrane.