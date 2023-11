Operativos cardiológicos, Hospital Digital y acciones en conjunto con otros establecimientos de la red del país se cuentan entre las gestiones desplegadas por el sector.

Coyhaique.- Una serie de acciones se encuentra desarrollando hace algunos meses el Servicio de Salud Aysén (SSA) y el Hospital Regional de Coyhaique, para contar con un cardiólogo en el principal recinto asistencial de la región de Aysén.

“En conjunto con el Hospital Regional hemos estado coordinando cómo mantener la atención cardiológica de nuestros usuarios. Actualmente la atención está siendo realizada por el Dr. Samaniego, un colega especialista que viene hace mucho tiempo y permanece periódicamente haciendo atenciones no solo de consulta de policlínico de cardiología, sino que muchas ecografías cardíacas y atención de pacientes hospitalizados que requieren evaluación cardiológica”, explicó el Dr. Rodrigo Verdugo, Sub Director de Gestión Asistencial del SSA.

De forma paralela el servicio tomó contacto con la sociedad chilena de cardiología, a través de la dirección del hospital para explorar opciones en conjunto, “a la espera de lo que necesitamos que es un cardiólogo permanente para la atención de adultos”.

Asimismo, en la UTI pediátrica se espera contar con un especialista cardiólogo infantil a partir del próximo año, “lo que sería muy bueno, sobre todo por este proyecto de unidad de cuidados críticos pediátricos transitoria que esperamos contar para el próximo invierno para nuestra región”.

Entre tanto, a través de la Modalidad de Salud Digital, se realizan atenciones a pacientes en lista de espera por cardiología, las que se gestionan a través de esta plataforma de telemedicina, indicó Jenny Obando, enfermera referente de Salud Digital.

Desde el Hospital Regional de Coyhaique advierten que, si bien no existen un cardiólogo de forma estable en el recinto, hay permanentes operativos, derivaciones y atenciones a través de profesionales del área, de forma presencial o por medio de Hospital Digital.

“Lo que estamos buscando es tener de forma permanente un cardiólogo en nuestro hospital, ese es nuestro objetivo y hemos estado buscando la forma de conseguirlo, a través de la sociedad científica de cardiología y a través de llamados nacionales en diarios de circulación nacional y lamentablemente no hemos tenido positiva respuesta, pero sigue en la planificación del servicio y del hospital como prioridad”, acotó Daniel Jara, director del Hospital de Coyhaique,

Una de las alternativas que se suma a las anteriores, son los profesionales PAO, aquellos médicos que realizan sus especialidades con recursos del Estado y deben devolver la beca de formación en hospitales públicos y que se conocen como Periodo Asistencial Obligatorio.

A su vez hay gestiones permanentes para salvar esta importante brecha en el establecimiento. “Tenemos comunicación todas las semanas con el Hospital del Tórax, donde se presentan pacientes que necesitan una evaluación o procedimiento, intervenciones de mayor complejidad se presentan en esta instancia, previamente a la derivación”, apuntó Jara.

También se encuentran otras opciones como profesionales médicos que se encuentran en proceso de la subespecialidad de cardiología. “Tenemos médicos en las etapas previas a la especialidad de cardiología, con formación en cardiología de acuerdo al tiempo que llevan tratando estos pacientes y estamos siempre alertas a los traslados y los operativos de procedimientos cardiológicos”, concluyó el director del Hospital Regional.