Alcalde de Aysén y Banda Instrumental de Carabineros saludan a Radio Las Nieves en sus 30 años

Hasta los estudios de Radio Las Nieves de Puerto Aysén llegó el Alcalde Julio Uribe, esta vez, por un motivo muy especial, la emisora estaba cumpliendo sus 30 años al aire, en el 102.9 de la Frecuencia Modulada del dial.

Puerto Aysén.- En el mismo instante, la Banda Instrumental de Carabineros brindaba un mini concierto con feliz cumpleaños incluido para todo el personal de la RLN, encabezada por su director Orlando Figuerola Lewis, quien valoró y agradeció las visitas.

Estos son, “30 años de solo crecer”, sostuvo Figuerola, “son 30 años de un tremendo trabajo mancomunado, en que, se ha logrado armonizar el equipo, la que gente que compone la emisora con su director, lo que nos ha permitido hoy en día tener una Radio Las Nieves en los tiempos que se viven, tecnológicamente de avanzada, muy bien preparada, muy bien equipada, atendiendo y acompañando a la comunidad de Aysén. Estamos muy contentos, muy felices, porque son 30 años de solo crecer”.

En tanto, el Alcalde de la comuna de Aysén, Julio Uribe Alvarado, relevó el espacio que siempre le ha brindado Radio Las Nieves, siendo dirigente social y autoridad.

“Para mí, es muy importante estar acá con los funcionarios de radio Las Nieves, con su director don Orlando Figuerola, quienes desde hace muchos años me han abierto las puertas de la radio y que hemos podido, en mis diferentes facetas como dirigente social, Consejero Regional y hoy de Alcalde, poder estar informando a través de la radio. Creo que hoy radio Las Nieves tiene una trayectoria, tiene una seriedad de trabajo, sus locutores y todos quienes trabajan aquí, son personas muy amables y serviciales, eso uno lo agradece desde siempre, por ello, no me queda más que felicitar a todo el equipo de radio Las Nieves”.

Actualmente son alrededor de 8 las personas que trabajan en radio Las Nieves de Puerto Aysén más un número importante de colaboradores y colaboradoras, entre administrativos, locutores, reporteros y controles. Medio que con el esfuerzo de todos más el apoyo necesario siempre de las publicidades, servicios públicos y autoridades, ha podido seguir creciendo, es por eso que, agradecieron a cada uno de sus auspiciadores, instando a quienes quieran sumarse a su parrilla programática a contactarlos mediante su página web o redes sociales, ahora, con nueva imagen corporativa que estrenaron al cumplir 30 años.