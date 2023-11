Capacitan a equipos municipales en materias de prevención y seguridad

La jornada reunió a nueve municipios, entre estos aquellos con los que existe la firma del convenio OS.14, enfatizando en un trabajo mancomunado en lo situacional, orientado a ampliar las capacidades de vigilancia y potenciar la seguridad pública.

Coyhaique.- Con la finalidad de mejorar las competencias en el ámbito de la prevención y seguridad de inspectores municipales encargados de seguridad pública comunal adscritos a la firma de convenios OS.14, Carabineros junto a la Fiscalía y Subsecretaría de Prevención del Delito, desarrollaron jornada de capacitación para un mejor servicio y brindar más seguridad a la comunidad.

La jornada que se desarrolló en dependencias de la 1ra. Comisaría de Coyhaique fue liderada por el Jefe de Zona Aysén, General Patricio Javier Santos Poblete junto al Delegado Presidencial Regional de Aysén, Rodrigo Araya Morales y el Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, reunió a 33 funcionarios de manera presencial y vía streaming con las otras comunas de la región.

De de la mano del Departamento Jurídico de Carabineros y la Fiscalía, se profundizó en ejes esenciales del trabajo operativo, tales como aspectos legales, DD.HH., primeros auxilios psicológicos, números de emergencia, entre otros aspectos fundamentales para el desarrollo de estos patrullajes mixtos de un trabajo colaborativo e interinstitucional que buscan mejorar los tiempos de respuesta, presencia activa y más cobertura para una mejor oferta de seguridad.

Compromiso con la seguridad

El Delegado Presidencial Regional Aysén, Rodrigo Araya Morales indicó que la seguridad constituye un tema de importancia para la administración del Presidente Gabriel Boric, para lo cual han sido destinados no solo recursos financieros (para la adquisición de vehículo) sino también recursos humanos para la coordinación y refuerzos para el área investigativa.

“Eso requiere de innovación y esas mejoras tienen que ver también con cómo esta coordinación entre las instituciones se puede materializar (…) la implementación de nuevas estrategias de seguridad que van aparejadas a esta implementación de vehículos y recursos humanos de los municipios y cómo se relacionan con Carabineros”, indicó.

Se trata de la primera actividad desarrollada en la región junto a los municipios. “En otras regiones del país esto ha sido tremendamente exitoso y nosotros confiamos que en nuestra región también lo va a ser, pero el rol que tienen que desempeñar los funcionarios públicos, el rol de Carabineros en esta vigilancia compartida hay que definirlo muy bien”.

Asimismo el Delegado Presidencial Regional destacó que el compromiso de los Alcaldes, de los equipos municipales en mejorar la seguridad pública es de especial relevancia, porque “nos permite tener una sociedad con una sensación de seguridad mejor”.

Trabajo conjunto con lo situacional

El Jefe de Zona Aysén, General Patricio Santos Poblete, indicó que dentro del proceso de reforma y modernización de Carabineros hay hitos en el área de DD.HH., perfeccionamiento continuo desarrollando trabajo y capacitaciones en conjunto con la Fiscalía, trabajo al que se suman hoy los municipios, lo cual responde al principio de la seguridad como tarea de todos.

Respecto al origen o el por qué se genera el delito, el General Santos indicó que sobre esta materia convergen la prevención social y la prevención situacional. Sobre la primera, hay personas que por alguna razón se desvían y hacen del delito una acción regular y lo convierten en su trabajo.

“Cuando una persona está decidida a robar, entramos al segundo dominio, cual es, la prevención situacional, en la cual se encuentran dos elementos fundamentales: las víctimas potenciales y los elementos de contexto o entorno urbanístico que propician que las actividades delictuales se desarrollen”, explicó.

“En esos lugares, en esos ambientes de trabajo -en lo situacional- es donde van a trabajar estas duplas entre Carabineros e inspectores municipales”, expresó.

Dichos patrullajes pueden ser realizados no solo en vehículo, sino también a pié, en caballo u otro medio, según el análisis criminal efectuado.

En tal sentido, levantar factores de riesgo o lugares en los cuales se pudieran generar delitos y buscar una solución entre las distintas agencias corresponsables para resolver esos problemas, permitirá controlar variables que dependan de la policía.

Las policías y la Fiscalía actúan en el ex post a la comisión del delito, no obstante en el ex ante, en la construcción de una sociedad mejor, participan elementos propios de la educación o de la prevención social que permiten generar valor en conductas humanas de respeto.

Finalmente indicó que actualmente esta estrategia de trabajo se extiende en 220 comunas que han firmado convenios abarcando cerca del 80% de la población nacional, contribuyendo a la disminución del delito y a elevar la percepción de seguridad.

Trabajo mancomunado

Por su parte el Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, indicó que el Ministerio Público busca ser un colaborador en materia de seguridad pública orientado a brindar un mejor bienestar para la comunidad, lo cual se logra a través de este tipo de convenios que concentra más del 80% de la población urbana del país.

“La seguridad pública es un problema de todos. La única forma de lograr seguridad es que todos seamos conscientes de aquello y que trabajemos mancomunadamente para eso y es lo que hemos estado haciendo en esta región hace ya varios años”, expresó.

Aysén posee actualmente los mejores resultados de percepción penal del país, más del 70% (…) la sensación de satisfacción de la comunidad por el trabajo presentado por el sistema procesal penal en la región, neto, es del 65% y en el país -en promedio- es del 6%.

Integrar a la comunidad a través de los municipios a la prevención es fundamental para atender factores de riesgo, ampliar la cobertura y brindar una mejor respuesta a la población y satisfacer las demandas en materia de seguridad.