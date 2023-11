Carretera Austral estrena cargadores públicos para vehículos eléctricos a lo largo de 1200 Kilómetros

La red de 17 cargadores públicos ya está instalada en hospederías, restaurantes, cafeterías y otros prestadores de servicios. Esta infraestructura está disponible para que residentes y turistas de todas partes del mundo puedan recorrer uno de los lugares más prístinos y atractivos del planeta en vehículos de cero emisiones, contribuyendo así a la protección de este inigualable ecosistema de la Patagonia.

Coyhaique.- En un esfuerzo conjunto entre Enel, Big Magazine, Corfo Aysén a través de su programa PER Turismo, y con el respaldo del Gobierno Regional de Aysén, se ha puesto en marcha la iniciativa de Electromovilidad en Carretera Austral. Actualmente, más de 1200 kilómetros, desde Puerto Montt en la Región de Los Lagos hasta Villa O’Higgins en la Región de Aysén, cuentan con una red de 17 cargadores públicos para vehículos eléctricos, facilitando el recorrido por gran parte de la Patagonia chilena.

Hasta Villa Mañihuales en la Región de Aysén llegaron autoridades regionales y locales, representantes de las empresas involucradas, y Jean Paul Zalaquett, Gerente de Movilidad Eléctrica para Latinoamérica de Enel, para participar en la ceremonia de corte de cinta que marca la inauguración de esta electro-ruta. Esta ruta conecta 1221 kilómetros, gracias a las ventajas de la electromovilidad y su tecnología sin emisiones.

La voluntad y el entusiasmo de los habitantes de las diversas ciudades y localidades donde se instalaron los dispositivos fueron fundamentales para concretar este logro. En todos estos lugares, existe la convicción de que este tipo de tecnologías facilita un turismo más sustentable al reducir la huella de carbono y promover el cuidado del medio ambiente en este hito topográfico de extraordinaria belleza y diversidad ecológica en el fin del mundo.

Empresarios y emprendedores turísticos, así como propietarios de diversos negocios y residentes en todos los asentamientos de la zona, han mostrado su disposición para facilitar parte de sus terrenos con el fin de brindar espacios para la carga de vehículos eléctricos. Esta iniciativa no solo fomentará el turismo a lo largo de toda la Carretera Austral, sino que también propiciará un nuevo intercambio social entre residentes locales y visitantes.

Humberto Marín Leiva, director de Corfo Aysén, indicó que el proyecto tiene como objetivo fomentar el uso de tecnologías más eficientes, económicas y limpias para lograr un turismo más sostenible en la región. “Esto implica reducir el impacto ambiental y asegurar beneficios a largo plazo para las comunidades y el territorio de Aysén. Quiero destacar el compromiso del gobierno que represento con el desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente al integrar la movilidad eléctrica en uno de los paisajes más impresionantes de nuestro país. Es una realidad tangible que nos llena de orgullo, y expresar mi reconocimiento por el esfuerzo conjunto que estamos realizando para promover tecnologías más limpias. Estamos construyendo un camino hacia un futuro más sostenible y estoy emocionado por el impacto positivo que este proyecto tendrá en nuestra hermosa región.

Marín detalló que el “Proyecto de Electromovilidad en Carretera Austral” forma parte del programa de Corfo Aysén, centrado en dos objetivos clave: valorizar de manera sostenible los recursos turísticos y transformar Aysén en un destino turístico inteligente y sostenible mediante tecnologías digitales para conectar con los visitantes. Este enfoque refleja el compromiso de la región con el desarrollo turístico responsable y la adopción de prácticas innovadoras para equilibrar el crecimiento económico con la preservación del entorno natural.

Esta iniciativa busca transformar la Carretera Austral en una ruta escénica sustentable de gran alcance, fomentando su notoriedad tanto a nivel nacional como internacional.

Al respecto, Francisco Lara, jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Aysén, resaltó la inauguración de 17 puntos de carga a lo largo de la carretera como resultado del esfuerzo conjunto público y privado, destacando la importancia de respaldar iniciativas para ampliar la infraestructura turística y aboga por una perspectiva estratégica para el crecimiento del turismo.

Por su parte, Mauricio Vargas, representante de transporte público en Coyhaique, subrayó la importancia de la infraestructura de carga para el avance en electromovilidad tanto en el transporte público como para particulares, poniendo en valor la colaboración entre el sector público y privado como crucial para la toma de decisiones en este ámbito.

En tanto, Jaime Guazzini, presidente del Comité Ejecutivo del PER Turismo, expresa pleno compromiso en respaldar proyectos que promuevan la sostenibilidad en el turismo. Celebra el proyecto de electromovilidad como parte de la visión de convertirse en un destino turístico sostenible, beneficiando a comunidades locales y preservando el patrimonio natural.

Finalmente, Felipe Rojas Pizarro, seremi de Economía, Fomento y Turismo, puntualizó como clave la instalación de cargadores para el desarrollo turístico regional, reflejando un impulso en la electromovilidad y el hidrógeno verde, esperando la multiplicación de cargadores en nuevas ubicaciones para impulsar el desarrollo turístico.

PROYECTO

Electromovilidad en Carretera Austral es una red de carga pública para vehículos eléctricos, compuesta por 17 estaciones instaladas y operadas por Enel. Estos dispositivos, que operan en modo de carga 3, tienen una potencia máxima de 7,4 kW. Al ser cargadores tipo ‘Socket’, permiten el abastecimiento de cualquier vehículo que cuente con una manguera de carga pública con al menos una entrada tipo europea. Para utilizarlos, los usuarios deben descargar una aplicación especial de Enel y seguir las instrucciones para la operación de carga.

Una de las ventajas de estos equipos es que incorporan la tecnología WayMeter, una funcionalidad que optimiza el balanceo de potencia. Este beneficio permite cargar el vehículo sin afectar el consumo del lugar desde donde se suministra la energía.

Los 17 puntos de cargas de Electromovilidad en Carretera Austral en dirección norte a sur son los siguientes: Puerto Montt, Hornopirén, Chaitén, La Junta, Puyuhuapi, Puerto Cisnes, Villa Mañihuales, Puerto Aysén, Coyhaique, Villa Cerro Castillo, Puerto Río Tranquilo, Puerto Guadal, Chile Chico, Puerto Bertrand, Cochrane y Villa O’Higgins.