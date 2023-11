Clases magistrales a estudiantes y un maravilloso concierto brindó la OCCh en su paso por Puerto Aysén

Continuando con su gira por el país Temporada 2023, la Orquesta de Cámara de Chile (OCCh) se trasladó hasta la región de Aysén, iniciando su recorrido este martes en la comuna aysenina, específicamente Puerto Aysén, donde durante todo el día tuvo una serie de actividades, que culminó con un espectacular concierto de carácter gratuito para toda la comunidad.

Puerto Aysén.- La jornada partió con clases magistrales dirigidas a más de 80 estudiantes de entre 7 y 15 años, de los diversos establecimientos educacionales municipalizados, congregados en la unidad de Orquestas Escolares de la Dirección de Educación Municipal de Aysén.

De esta manera, divididos en cinco grupos -correspondientes a los instrumentos viola, violín, contrabajos y violonchelos-, se desarrollaron las actividades formativas, las que tuvieron como escenarios la escuela Aysén, Casa de la Cultura y Biblioteca Pública de Puerto Aysén.

Así, la maestra Penélope Knuth -oriunda de Nueva York y jefa de la fila de Violas de la OCCh desde 1994-, fue la encargada de transmitir sus conocimientos y bagaje en el instrumento de cuerdas, conjuntamente al monitor de las Orquestas DEM Aysén, Ítalo Opazo.

Por su parte, la Maestra Jasmín Lemus -quien ostenta el hito de ser la primera mujer contrabajista titulada en Chile, y que forma parte de la OCCh desde 1986-, estuvo a cargo del taller de contrabajo, apoyada por el monitor DEM, Marco Kaelín y la profesora de música del liceo Politécnico, Luisa Cárdenas.

El violonchelo también tuvo espacio en esta master class, de la mano del maestro Julio Barrios, que cuenta con una amplia trayectoria musical, destacando que al alero de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, FOJI, es creador de los Encuentros Nacionales de Violonchelo; y es cellista de la OCCh desde 1996.

Las clases magistrales de violín se llevaron a cabo de forma paralela en dos salas, que tuvieron como maestros a Marco Fernández -intérprete en Violín mención Orquesta de la Universidad de Chile; violinista de la OCCh desde 1983-, junto a la monitora DEM Aysén, Valeska Herrera. Y al director titular de la Orquesta, el suizo Emmanuel Siffert, quien cuenta con estudios de violín y dirección musical, habiendo dirigido cuerpos musicales en Argentina, México, Inglaterra, Suiza, Italia y Ecuador, entre otros. Abordando en la dirección, otros campos como son ballet, ópera, y producciones musicales. Quien estuvo acompañado de la monitora DEM, Mónica Rojas.

Siffert, posteriormente dictó una clase técnica de dirección orquestal a los docentes y monitores de la Unidad de Orquestas Escolares DEM, quienes agradecieron esta importante instancia de perfeccionamiento.

Sobre su arribo a la región, el director de la OCCh manifestó que “es muy lindo que esta Orquesta no sólo toque en Santiago, sino para toda la población de Chile. Es muy lindo tocar en este lugar tan maravilloso, con gente tan cálida y llevar así la música de distintos estilos por todos los lugares”.

“La orquesta tiene también un lado pedagógico, donde entregamos nuestra experiencia a los jóvenes artistas. Mi mensaje para quienes están iniciando en el mundo de la música es la disciplina y la regularidad, el compromiso. Eso permite el crecimiento de la técnica y que sigamos mejorando”, añadió el helvético.

CONCIERTO

Ya durante la tarde, los músicos y músicas del elenco del ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se vistieron de gala para dar paso al Concierto de Cámara, al cual arribaron las familias ayseninas, para disfrutar de esta inspiradora puesta en escena. Que inició con “Scherzo en Re menor”, del ruso Rachmaninoff; para luego avanzar hacia “La trama sagrada”, del chileno Sergio Berchenko; “Una canción antes del amanecer”, del inglés Frederick Delius; y “Sinfonía en La mayor”, del francés Camille Sain-Saëns.

“Emocionado porque realmente la calidad interpretativa de estos profesionales es gigante. Agradecido por el trabajo que realizaron durante la mañana con nuestros niños de la orquesta, que ha causado, sin duda, un gran impacto entre ellos, por lo tanto, solo agradecer. Además, que tendremos un concierto en Villa Mañihuales, también en nuestra comuna, hemos salido favorecidos, en parte gracias al gran trabajo que está realizando nuestra directora Patricia Araya, en seguir impulsado la música en nuestros niños y niñas”, explicó el alcalde de la comuna, Julio Uribe.

Un conmovedor momento se vivió cuando la treintena de músicos en escena, interpretaron la versión sinfónica del “El derecho de vivir en paz”, bajo los arreglos orquestales de Julio Retamal, violinista integrante del elenco.

Sensación que se repitiera cuando en la segunda parte del concierto ingresara el ensamble de cellos y contrabajos de la Orquesta Escolar de DEM, compuesta por trece estudiantes de las escuelas Aysén, Litoral Austral, Poetisa Gabriela Mistral y liceo Politécnico de Puerto Aysén. Junto a ellos, cinco músicos de la OCCh, quienes de forma conjunta interpretaron las piezas “Ojos azules” y “Defensor del tiempo”.

“Muy feliz, muy orgulloso. Pensar que tocamos con personas tan destacadas y con tanta trayectoria es increíble. Me puse un poco nervioso, pero luego se me pasó”, señaló feliz tras la presentación el estudiante de la escuela Litoral Austral, e integrante del taller de violonchelo Alonso Quelín. “Este tipo de actividades me hacen querer continuar en la música, y soñar con pertenecer a una orquesta como ésta”.

Igualmente emocionada se vio a Natalia Vargas, mamá y apoderada de Bruno González, estudiante de la escuela Aysén, integrante de la Orquesta Preinfantil del establecimiento y violonchelista. “Estoy muy contenta por esta tremenda oportunidad. Otra gran oportunidad que nos ofrece la Orquesta Escolar. Mi hijo ha descubierto su amor por la música, lo bien que le hace, aún siendo tan pequeño. Ha asumido responsabilidades y está muy comprometido por continuar haciendo ésto que tanto le gusta”.

Por su parte, la directora de las Orquestas Escolares DEM Aysén, se mostró feliz con la visita del cuerpo musical más importante del país. “Estamos encantados con este arribo. Nuestros niños estuvieron trabajando durante el día con estos profesores. Tuvieron un encuentro muy bonito, muy positivo, porque esos encuentros son en los que pueden compartir a través de un lenguaje común, como es la música, distintas experiencias, con niños de distintas escuelas, y además con músicos de este nivel, que es increíble. Es una oportunidad única”.

Señalar que la gira por la región de Aysén de la OCCh continúa en Puerto Cisnes, Villa Mañihuales, para culminar este viernes 24 en Coyhaique con un concierto en la catedral.