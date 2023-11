Proyecto de escuela Almirante Simpson es reconocido por Elige Educar dentro de los diez ganadores del país

Profesor aysenino, que en 2022 obtuvo dicho reconocimiento a cargo de iniciativa en escuela Litoral Austral, este año es seleccionado como parte del jurado nacional.

Aysén.- Feliz se encuentra la comunidad educativa Almirante Simpson, en Puerto Chacabuco, luego de que este jueves la Fundación Elige Educar anunciara los diez proyectos seleccionados como los mejores del país en los ámbitos experiencia digital y experiencia creativa.

Es así que, de un total de 175 iniciativas postuladas a lo largo de Chile, la escuela municipal asentada en la localidad puerto, se hizo con uno de los diez cupos convirtiéndose en el proyecto más austral del país y el único de la región en obtener este reconocimiento en su versión 2023, que busca apoyar y visibilizar proyectos innovadores en todos los niveles educacionales en territorio nacional. Permitiendo así se conviertan en inspiración a otras comunidades educativas en pos de destacar el impacto transformador que tienen hoy docentes y educadores de todo Chile.

La propuesta denominada “Ciencia y cocina en mi escuela”, en la categoría experiencia creativa -liderada por la profesora, Cecilia Navarrete-, apunta a estudiantes de 8 y 9 años, quienes tienen la posibilidad de fusionar la diversión de los procesos químicos de la cocina con los aprendizajes propios de otras asignaturas, como matemáticas, lenguaje, tecnología y habilidades de orientación.

Al respecto, “estamos muy contentos y orgullosos, con muchas ganas de seguir trabajando, de hacer innovación dentro del aula, y de trabajar este proyecto que es muy entretenido, muy novedoso, que en lo que llevamos a los niños les ha gustado mucho, así que es un impulso para terminar el año y comenzar el siguiente con mucha más energía”, expresó la docente a cargo, Cecilia Navarrete, agregando que “además, aborda desde un lado lúdico el ámbito socio emocional, que quedó tan de lado durante la pandemia y que hoy es necesario trabajar. Entonces, viene a responder a todas esas necesidades y con la proyección de trascender durante el tiempo y entregarles herramientas a nuestros estudiantes para su vida diaria”.

Por su parte, el director del establecimiento, Alejandro Gallardo, manifestó su alegría con la obtención de este importante logro, que viene a potenciar el sello científico tecnológico de la escuela. “Estamos felices por este reconocimiento. Destaco que el proyecto busca promover el aprendizaje y el desarrollo de la ciencia de manera transversal y articulado con distintos ramos. Felicitar a la docente a cargo, y a quienes la acompañaron en este desafío, profesora Romina Vidal y nuestras asistentes de la educación Karina Navia, Margarita Pérez y Carolina Lagos y, por supuesto, a todos nuestros estudiantes”.

En representación de los alumnos que forman parte de la iniciativa, Agustina Galarce, de tercer año, se mostró satisfecha con este reconocimiento, indicando que “trabajamos juntas con la tía Cecilia, en nuestras clases hemos hecho recetas, hemos trabajado con los textos instructivos, a mí y nuestros compañeros nos encanta ciencias, especialmente cocinar porque aprendemos, a la vez que, las clases son muy entretenidas”.

DOCENTE AYSENINO ES PARTE DEL JURADO

Es que esta cuarta edición de Elige Innovar, además de premiar la creatividad de la escuela Almirante Simpson, escogió como uno de los jurados en la categoría experiencia digital, al profesor de la escuela Litoral Austral, Marcel Barrientos.

Barrientos Opazo, que de la mano del proyecto “Patagones directo a las estrellas” fuese reconocido en 2022 por la Fundación como una de las diez mejores iniciativas del país en el área Innovación, hoy es parte fundamental de este proceso que, implica, posterior a la selección de las mejores iniciativas, el apoyo a las comunidades educativas mediante un ciclo de mentorías que permita afinar detalles de cara a la ejecución de estas grandes ideas.

“En este caso hubo una evolución en mi participación, ya no como concursante, sino que en base a mi experiencia, sobre todo con la participación con Elige Innovar el año pasado. El que haya sido invitado a ser parte del jurado nacional es un elemento super importante en mi carrera y en la percepción de lo que estoy haciendo”, explicó el profesor con amplio bagaje y experiencia referente a iniciativas del ámbito de la ciencia y tecnología.

“Todas estas experiencias las tomo como de crecimiento, especialmente compartir con un jurado compuesto por gente que uno encuentra power, y eso te indica que todos tenemos un granito de arena que aportar. Hay gente que realmente lleva años trabajando en el área de innovación y educación, y es interesante compartir con ellos, en pos de un mismo objetivo que no es otro que mejorar y favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes y fortalecerlo”, añadió.

Respecto a los criterios de evaluación utilizados para la elección de los proyectos en el ámbito experiencia digital del cual forma parte, señaló que “se considera especialmente que la tecnología, tanto digital como física, sea parte fundamental del proyecto, que no sea un accesorio que esté sólo por cumplir y que, por supuesto, vaya de la mano con el aprendizaje y con la línea curricular de los establecimientos, para que estas tecnologías puedan ser utilizadas dentro de la escuela, y tenga un impacto positivo respecto al descubrimiento e interés por parte de los estudiantes”.

De esta manera, con la participación de representantes de dos establecimientos educacionales municipalizados ayseninos -uno como ganador, y otro como jurado-, continúa el ciclo de Elige Innovar, el que se cerrará iniciando 2024, luego de que todos los recintos educativos seleccionados hayan recibido un ciclo de mentorías y apoyo monetario. De esta manera, durante enero del próximo año se realizará una instancia en donde cada proyecto compartirá sus logros, avances y aprendizajes con las comunidades educativas del país. Los detalles de las propuestas ganadoras se encuentran disponibles en www.eligeinnovar.cl.