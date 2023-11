BIENES NACIONALES PRESENTA PLANIFICACIÓN DE TERRENO FISCAL QUE FUE DESALOJADO EN COCHRANE

En octubre de 2022 se produjo la ocupación ilegal de 10 hectáreas y en marzo de 2023 se efectuó el desalojo coordinado entre Bienes Nacionales, Delegación de Capitán Prat y Carabineros.

Cochrane.- Tras inédito proceso de participación ciudadana que contempló la realización de talleres de planificación territorial en torno a potenciales usos del inmueble fiscal conocido como “El Húngaro” y que el pasado 6 de marzo fue recuperado tras el desalojo de una ocupación ilegal; la Seremi de Bienes Nacionales, Irina Morend Valdebenito, junto al equipo profesional del Programa de Regularización de la Propiedad Raíz de la provincia de Capitán Prat, financiado con recursos del Gobierno Regional de Aysén, presentó a la comunidad el resultado final del largo trabajo participativo, actividad catalogada por los presentes como un hito en las acciones del Ministerio de Bienes Nacionales en la región de Aysén.

Más de 45 vecinas y vecinos y dirigentes de organizaciones se congregaron en el Salón Azul de Cochrane para conocer los aspectos técnicos de la subdivisión que presentará el inmueble fiscal de aproximadamente 10 hectáreas, terreno históricamente utilizado para esparcimiento. En ese contexto, el trabajo del equipo profesional del Programa de Regularización FNDR focalizado en las comunas de Cochrane, Tortel y O´Higgins, ha sido fundamental para poder aplicar ejercicios de participación ciudadana con miras a definir potenciales usos y administración de la propiedad fiscal esta vez junto a la comunidad, procediendo así a realizar distintas convocatorias abiertas y también reuniones con la Municipalidad, resultado presentado este martes 28 de noviembre, actividad que la seremi de Bienes Nacionales, destacó señalando que “este proceso lo hemos realizado durante este año con las organizaciones del territorio, con los vecinos de Cochrane, justamente para definir la vocación de este espacio de 10 ha. y ponerlo en futura administración ya sea para concesiones o arriendos”, indicó Irina Morend, agregando en su relato que “la vocación que definimos en este proceso participativo es: recreativo, cultural, de esparcimiento y organizaciones comunitarias; esa es la finalidad para la cual quedó definido este inmueble fiscal y los vecinos quedan invitados a postular a partir de enero”, aclaró la autoridad regional, respecto del proceso de llamado a postulación que liderará la Secretaría Regional Ministerial, a fin de poder dar oportunidad a diferentes organizaciones y también vecinos, respecto de postular con proyectos productivos o sociales sobre la administración de uno de los doce lotes resultantes en la subdivisión del inmueble.

Inédita Participación Ciudadana

La decisión de la autoridad regional, de poder escuchar a la comunidad mediante mecanismos de participación y trabajo junto a la comunidad, ha sido bien valorada por los asistentes como Victoria, vecina de Cochrane y representante del Comité Ambiental Comunal, quien destacó que “el taller me pareció novedoso porque desde aquí hacia atrás, las entregas de terrenos fiscales no habían sido abiertas a la comunidad, entonces, me parece esta propuesta inédita y una oportunidad para que como organizaciones podamos hacer asociatividad”, afirmó, en referencia a lo señalado por Irina Morend en la presentación, donde se instó a las organizaciones a buscar formas de gestión asociativa, debido a que la disponibilidad de inmuebles fiscales no es infinita.

Desde la Municipalidad de Cochrane, el director de Planificación, Javier Castillo felicitó la iniciativa de Bienes Nacionales, “me parece muy destacable que el Ministerio, sin que necesariamente sea parte de las obligaciones que tiene, haya realizado un taller de participación ciudadana, en el cual se ha definido el destino del terreno importante para el turismo, espacio familiar y espacio de relevancia para nuestra comunidad. Esto marca un precedente en cuanto a cómo se deben tomar las decisiones, con participación ciudadana, con respecto a los inmuebles fiscales y solo me queda felicitarlos por las decisiones que tomaron”.

“Alrededor de diez meses hemos estado trabajando en la zonificación y el destino, la mejor vocación de estos terrenos y también la importancia de contar con la opinión de quienes conocen el territorio y eso es lo que se buscó a través de estos talleres. Estamos muy contentos de la presencia del Gobierno en Terreno y de la Seremi de Bienes Nacionales en la provincia de Capitán Prat”, expresó por su parte la delegada Marta Montiel.

La planificación del terreno de 10 hectáreas quedó distribuida en 12 lotes, de los cuales 3 serán administrados por la Municipalidad de Cochrane, donde tendrán la posibilidad de implementar proyectos comunitarios como áreas recreativas y de esparcimiento para la familia y visitantes.