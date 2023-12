En bahía Acantilada realizaron actividad deportiva previa al “PATAGONMAN”

Deportistas de distintos lugares del mundo compartieron con estudiantes de Puerto Aysén y los motivaron a realizar actividad física y a ser parte de alguna disciplina

Aysén.- La mañana de este viernes, el sector de Bahía Acantilada fue el punto de encuentro de una actividad previa a la competencia denominada “PATAGONMAN”, se trató de un “social swin” (nado social). Instancia propicia para que los deportistas puedan interactuar entre sí, conozcan las bellezas escénicas cercanas a Puerto Aysén e incluso tuvieron un momento para dialogar con estudiantes locales e incentivarlos a realizar actividad física y participar de alguna disciplina.

El Alcalde de la comuna de Aysén, Julio Uribe, se reunió con los organizadores, entre ellos, algunos ayseninos y manifestó que la Municipalidad siempre respaldará iniciativas que signifiquen motivar el desarrollo del deporte, la promoción del territorio, la llegada de competidores de todo el mundo con sus equipos, lo que permite a muchos prestar servicios de turismo y que el territorio sea un destino cada vez más visitado. La Autoridad, agradeció también que los participantes puedan contar sus experiencias a niños y niñas de la ciudad.

“Es positivo ver a los deportistas traspasando esta motivación a los estudiantes, a los niños, creo que es maravilloso. Vamos a seguir impulsando el deporte, como lo hemos venido haciendo, vamos a crear más competencias durante el año. Ya estamos planificando, cerrando una actividad para el aniversario, por lo tanto, creo que tenemos mucho para desarrollarnos tanto en deporte como en el turismo”.

Samir Rosolem, organizador del PATAGONMAN, relevó el desarrollo de la actividad en Bahía Acantilada. “La actividad que se llevó a cabo acá en Bahía Acantilada fue un nado social, social swin, donde todos los atletas pueden tener la experiencia de nadar en las aguas heladas de Aysén. Esta es la primera instancia donde los competidores pueden tener la experiencia, primero, de compartir con la gente de la región, también con otros atletas y sobretodo con el agua helada. Entonces, nosotros nos sentimos privilegiados de poder realizar esta actividad acá, en un lugar tan precioso como Bahía Acantilada”.

La española Saleta Castro, reconocida maratonista mundial, dijo que esta es su segunda vez en Aysén y compitiendo en el PATAGONMAN y vuelve porque esta actividad le gustó muchísimo. “Es mi segunda vez, el año pasado ya pude disfrutar de esta prueba, fue un evento que me encantó, me encanto la Patagonia Chilena, me encanto la región como me trato en los diferentes lugares y por eso este año he querido volver. Para todos los que venimos de afuera es un reto, es una prueba única en el mundo”.

Luis Tostado, integrante de un grupo de deportistas que llegó desde México hasta Puerto Aysén y a competir en el PATAGONMAN, dijo que, “es la primera vez, me enteré de la competencia por medio de Instagram, con algunos atletas de mi país a principios de año nos propusimos venir a intentarlo. Respecto a la actividad de hoy, yo ya había venido a nadar ayer a este lugar y ahora el agua está más fría, nadamos un poco más, pero si se siente más fría, yo creo que bajó el agua de la nieve, pero bien”.

Este domingo 3 de diciembre, alrededor de las 04:30 horas, comienza al en el fiordo de Aysén el “PATAGONMAN”, donde los atletas deben saltar desde un ferry a las aguas gélidas del océano pacifico, nadar 3.8 kilómetros hacia el puerto Chacabuco, ahí encontrarán sus bicicletas en la primera área de transición. Después pedalearán 180 kilómetros con destino Villa Cerro Castillo, en este lugar encontrarán la segunda área de transición, donde dejarán las bicicletas y comienza el tramo. En esta etapa se enfrentarán a 42.2 kilómetros de trote por senderos de tierra y caminos de ripio a lo largo del rio Ibáñez, atravesando bosques, lagos y caídas de agua finalizando en el lago General Carrera, otra postal icónica de la región.