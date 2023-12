Operativo permite reducir en un 80% lista de espera de ecografía mamaria y abdominal

La realización de los exámenes fue gracias al convenio de colaboración del SSA con CAPREDENA.

Chile Chico.- En busca de disminuir las listas de espera de Ecografía Mamaria y Abdominal, en las comunas de Chile Chico y Cochrane, se realizó el segundo operativo en estas áreas, una iniciativa del Servicio de Salud Aysén y la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, CAPREDENA.

En la ciudad de Chile Chico, las prestaciones se desarrollaron los días 27, 28 y 29 de noviembre del 2023 en la Clínica Municipal y se realizaron 143 ecografías mamarias y 70 abdominales.

“El doctor me explicó todo referente a mi ecografía mamaria, los pros, contra y quede súper tranquila porque todo está bien y me correspondería anualmente según la edad”, dijo Audolia Franco Sanhueza, usuaria beneficiaria en operativo de ecografía mamaria Chile Chico.

Yasna Infante Quiroz, también beneficiaria en la ciudad del sol, agradeció y valoró este tipo de operativos que permiten prevenir enfermedades como el cáncer. “Es maravilloso porque es una gran oportunidad que uno tiene para no viajar a otro lado, está muy difícil, así que todo muy bien por la realización de los exámenes”.

En Cochrane se logró abordar la lista de espera del Hospital comunitario y las Postas de Salud Rural, Villa O`Higgins, Puerto Guadal, Tortel y Bertrand, realizando 115 ecografías mamarias y 8 abdominales.

“Esta ronda es la segunda vez que se realiza, por lo tanto, nos permitió realizar exámenes a usuarias que estaban en lista de espera, en el caso de ecografía mamarias 133 pacientes, de las cuales 115 fueron atendidas con su ecografía mamaria, asimismo, se realizaron ecografías abdominales con una lista de espera de 11 pacientes y el cupo para esta ronda fue de 8 exámenes, con esto quedamos con una lista pequeña en ambos procedimientos”, manifestó Miriam Navarrete, directora del Hospital de Cochrane.

Este es el segundo operativo realizado en el año y se logró una disminución del 80% de la lista de espera, en todas las localidades.

“En realidad, solo agradecer porque se me permite ver mi salud, sin tener que viajar y dejar a mi familia, porque el traslado monetario es significativo, además comentar la buena atención, rápida y feliz porque voy a estar en controles”, comentó Karen Cruces, beneficiaria en operativo de ecografía mamaria Cochrane.

Gracias a este tipo de operativos también se pudo disminuir la lista de espera en las postas de salud Cerro Castillo, Puerto Ibáñez, Bahía Murta, Puerto Sánchez y Puerto Tranquilo.

Julio Mackines, radiólogo de CAPREDENA, destacó el trabajo colaborativo para acercar la salud a los rincones más lejanos de la región de Aysén.

“Estamos muy felices y orgullosos de aportar e integrar dos entidades públicas que confirman en la práctica que uno puede lograr estas asociaciones virtuosas para todos, es bueno porque nosotros acercamos la tecnología y el profesionalismo a lugares remotos que no tienen equipamiento y profesionales de determinadas características”, concluyó.