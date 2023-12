PDI incauta cuatro armas y más de 300 cartuchos en sector rural de Coyhaique

El imputado, que fue detenido de manera flagrante, amedrentaba y amenazaba a sus vecinos con estas armas.

Coyhaique.- Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) Coyhaique, en un trabajo coordinado con el Ministerio Público, desarrollaron un procedimiento por los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, contemplados en la Ley N°17.798, logrando la detención flagrante de un hombre de 68 años y la incautación de cuatro armas y abundante munición.

Sobre los hechos que son materia de investigación, el subprefecto Marcelo García, jefe subrogante de la BICRIM Coyhaique, señaló que “se inició a través de una denuncia del programa Denuncia Seguro, cuya orden de investigar por parte del Ministerio Público llegó a la Brigada de Investigación Criminal Coyhaique que comenzó a realizar el análisis de la información”.

A partir del análisis criminal, “logramos detectar que el imputado no tenía ningún registro de armas inscritas legalmente a su nombre. Asimismo, con la evidencia de carácter testimonial logramos obtener una orden judicial para la entrada y registro del domicilio del imputado que se concretó el día 1 de diciembre”, añadió el detective.

Fue así que “el equipo de la BICRIM Coyhaique logró la recuperación de cuatro armas, dos armas de fuego, una pistola de aire comprimido y un rifle de similares características, además, diversa munición como cartuchos calibre 12 y munición .22”, sostuvo el subprefecto García.

De acuerdo a lo informado por la PDI, las especies incautadas en el operativo policial corresponden a una escopeta, marca Baikal, calibre 12; un rifle, marca Winchester, calibre .22 largo; un rifle de aire comprimido, marca Crosman; una pistola de fantasía, marca Bruni, modelo 92; postones y 40 cartuchos calibre .12, 48 cartuchos 9 mm de salva y 214 cartucho calibre .22, todos sin percutir.

El jefe subrogante de la unidad indicó que “esta persona tenía denuncias cruzadas con diversos vecinos del sector por amenazas y por daños, además, mantenía conflictos con sus vecinos, quienes se sentían amedrentados y amenazados al ver a esta persona, en ocasiones, portando un arma de fuego”, armas que no estaban inscritas legalmente y que eran adquiridas en el comercio informal, puntualizó García.

Tras su detención, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Coyhaique para su respectivo control de detención.

Sobre el trabajo coordinado entre la Fiscalía y la BICRIM Coyhaique, el Fiscal Jefe de Coyhaique, José Moris, indicó que “se realizaron las diligencias para la detención del imputado, principiando con una orden de entrada y registro judicial que fue gestionada producto de los antecedentes recopilados por la PDI, logrando ingresar al domicilio del imputado y encontrar las armas”. De acuerdo a lo informado por el persecutor penal, “el imputado no tiene permiso para portar ni tener armas, procediendo a su detención y pasando a control de detención del fin de semana, encontrándose en este momento formalizado y con medidas cautelares”.

Finalmente, el fiscal Moris añadió que mantener un arma no inscrita y sin permiso de porte o tenencia es un delito grave que tiene asignada pena efectiva de cárcel, es por esto que, “la recomendación para las personas que quieren tener un arma es que sigan el conducto regular, se acerquen a la autoridad que corresponde y puedan comprarla, inscribirla y poseerla, si es que así lo desean. Respecto de aquellos que no cumplen los requisitos, por ejemplo, quienes tienen armas que muchas veces son heredadas, lo ideal es que se acerquen a la autoridad para regularizar dicha tenencia y si no la regularizan, tienen la posibilidad de ser detenidos por un delito de tenencia ilegal de arma de fuego”.