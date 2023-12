Región Aysén inicia inmunización contra COVID-19 con nueva vacuna monovalente

Disminuir el impacto sanitario, prevenir la mortalidad y las complicaciones del COVID-19 en la población del país, son parte de los objetivos del nuevo proceso de vacunación contra esta enfermedad que se inició hace algunos días en todo el país.

Coyhaique.- Tal cual ocurre en el consultorio Víctor Domingo Silva, de Coyhaique, al igual que en toda la Red Asistencial donde se encuentran preparados para suministrar las dosis que correspondan. De esta manera se acercó hasta el vacunatorio Eliana Rogel, paciente oncológica, quien mantiene su esquema de vacunación al día desde que inició la pandemia en 2019.

“Me he puesto todas las vacunas correspondientes desde que comenzó la pandemia. No he tenido problemas después que me vacunan, evoluciono muy bien. Se trata de una vacuna nueva que nos ayuda a protegernos de las cepas que están apareciendo”, manifestó.

En esa misma línea, Rogel, invitó a vacunarse, especialmente a las personas que arrastran enfermedades crónicas o inmunosuprimidas. “Cuando tuve COVID no me di cuenta, tenía todas mis vacunas y no me enteré. No tuve ningún síntoma, ni siquiera un resfrío, nada”, acotó.

Chile fue uno de los países que avanzó con mayor rapidez en la vacunación de su población. Durante los años 2021 y 2022 se administraron millones de dosis elaboradas por los laboratorios Sinovac, Pfizer y Moderna.

“Es una medida de autocuidado, no hay restricciones, es voluntaria, pero es parte de nuestro deber como comunidad para vacunarnos a tiempo y este próximo invierno 2024 estemos preparados”, señaló Antonella Trevigno, directora del Consultorio Víctor Domingo Silva, quien de paso invitó a la comunidad a acercarse a los establecimientos de la Red.

Mientras la Seremi de Salud de Aysén, Carmen Gloria Monsalve, agregó que “esto refleja que como Gobierno de nuestro Presidente Gabriel Boric y como Ministerio de Salud mantenemos una senda de prevención fuerte, implementando estrategia probadas a nivel mundial y donde nuestro país tiene una tradición conocida en el avance y el manejo adecuado de las campañas de vacunación”.

La meta definida para esta estrategia es alcanzar una cobertura de vacunación de al menos el 80% de personas mayores de 60 años a nivel nacional. “Es gratuita, como todas las vacunas y tenemos toda la red asistencial preparada para que las personas se puedan acercar, sobre todo las de riesgo, los adultos mayores de 60 años, al igual que los funcionarios de salud, las personas crónicas y embarazadas”, precisó Ramón Vergara, subdirector (S) de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Aysén (SSA).

Cabe señalar que esta vacuna actualizada permite combatir las nuevas cepas que han aparecido en los últimos meses. “Los equipos están permanentemente capacitándose y actualizándose en relación a los lineamientos de vacunas, así que tengan toda la confianza y seguir con el autocuidado y la protección a su salud”, indicó Leandra Aguilar, Encargada PNI del SSA.

El horario del vacunatorio del Consultorio Víctor Domingo Silva es de 08:30 a 12:30 horas y de 14:00 a 16:30 horas, de lunes a viernes.