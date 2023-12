Lanzan campaña “Prevención en fiestas de fin de año: la seguridad es un esfuerzo colectivo”

“Prevención en fiestas de fin de año: la seguridad es un esfuerzo colectivo”, se denomina la campaña lanzada este jueves por el Gobierno junto al comercio para fortalecer las medidas de protección de la comunidad previo a las celebraciones de navidad y año nuevo.

Coyhaique.- El Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya, señaló que se trata de acciones dirigidas desde la Subsecretaría de Prevención del Delito para fortalecer la seguridad al interior de los centros comerciales, desincentivar la comisión de delitos, mejorar la percepción de delito al interior y en los alrededores de los centros comerciales y avanzar en mejorar el traspaso de información a los distintos operadores policiales como del sistema de justicia. En este punto, invitó a usar el teléfono *4242, con 45 reportes de la región entre enero y octubre de este año.

“Para nuestro gobierno y nuestro presidente Gabriel Boric la seguridad pública es un tema relevante, que cruza todas las actividades del gobierno y nosotros estamos muy interesados en que en estas fiestas de fin de año, las personas puedan disfrutar de manera segura. Por ello hemos coordinado con todas las instituciones públicas que tienen que ver con seguridad, que eso pueda realizarse así y, ante cualquier evento o situación, el número *4242 está disponible las 24 horas del día y los siete días de la semana”, indicó el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya.

La directora de la Cámara de Comercio de Coyhaique Daisy Mondelo agregó que “nuestra Cámara Nacional, junto a las cámaras regionales -como la de Coyhaique- y junto con el Gobierno y Subsecretaría de Prevención del Delito, ha lanzado una campaña potente, porque hoy día el 70% de los regalos para esta Navidad se está comprando en el comercio ilícito. Obviamente, eso va en desventaja del comercio establecido, haciendo hincapié en que tenemos un fin de semana menos en nuestras compras, porque se acercan las elecciones”.

En este sentido, el jefe de la XI Zona de Carabineros, Patricio Santos, reafirmó que “nuestro llamado a las personas, evidentemente, es a comprar en el comercio formal. Carabineros va a estar fiscalizando y controlando. Acabamos de terminar una reunión con personal municipal, tenemos firmado un convenio en Coyhaique y con otros tres municipios de la región para trabajar en conjunto en patrullas preventivas y en instancias de control y fiscalización. Nos moviliza la seguridad de las personas que intervienen dentro de las rutinas, que no las estafen, que no las engañen, que las cosas que compren no les hagan daño a su salud”.

Prevención y denuncia como principales recomendaciones

El jefe de la prefectura de la Policía de Investigaciones de Coyhaique, Patricio Barrios, llamó a adoptar las precauciones para evitar ser víctimas de estafas o defraudaciones, mediante la debida reserva de datos personales y contraseñas, reiterando la importancia de la denuncia oportuna en caso de delitos.

Por último, la directora regional de Sernac, Francisca Ortiz, recordó que los derechos de los consumidores tienen validez sólo en transacciones realizadas en el comercio establecido.

“Como Sernac instamos a que compren en el comercio establecido, nuestros canales de atención siguen siendo www.sernac.cl; nuestras oficinas están ubicadas en Presidente Ibáñez 355, con horario de atención de 9:00 a 14:00 horas. También tenemos teleatenciones y un call center en el 800 700 100. En caso de que algún consumidor vea vulnerados sus derechos, se puede ingresar un reclamo, se le puede asesorar cuáles son los pasos a seguir para poder exigir el cumplimiento, sobre todo de la garantía legal”.

Entre las principales recomendaciones entregadas por las autoridades, destacan:

• Elige siempre el comercio formal y exige tu boleta.

• Evita llevar grandes sumas de dinero en efectivo.

• Si usas medios digitales, cuida tus claves.

• Evita horarios punta y las aglomeraciones.

• No dejes compras a la vista, ni cosas de valor en los vehículos.

• Ante cualquier inconveniente recurre a Carabineros o personal de seguridad.

• Recuerda que puedes hacer tu denuncia anónima a *4242 Denuncia Seguro.