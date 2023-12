SEC Aysén investiga corte de luz que afectó a más de 36 mil usuarios de la región

El Director Regional de SEC Aysén manifestó que, tras la etapa indagatoria, será posible determinar las responsabilidades respectivas y la aplicación de las medidas administrativas correspondientes.

Aysén.- La Dirección Regional Aysén de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, inició una investigación para determinar las causas, y eventuales responsabilidades involucradas, a raíz de un corte de suministro eléctrico registrado durante el domingo 10 de diciembre que afectó a 36.825 usuarios de las comunas de Coyhaique, Aysén y parte de Río Ibáñez.

Según los primeros antecedentes recopilados por el organismo fiscalizador, la interrupción se produjo este domingo a las 19:42 horas, por una falla en instalaciones de la empresa distribuidora EDELAYSEN provocando la interrupción del suministro eléctrico, el cual se repuso completamente a las 20:56 horas de ese mismo día.

Hugo Ardiles, Director Regional de SEC Aysén, señaló que “una vez detectada la interrupción, y junto con monitorear la restitución del suministro, se solicitó a la empresa involucrada los antecedentes para iniciar la investigación y establecer las causas de este hecho. Ante situaciones como las vividas en la región, las compañías tienen la obligación de contar con todos los medios humanos y técnicos para responder de forma rápida, acciones que son vigiladas por la SEC en su preocupación por que la ciudadanía reciba un suministro continuo, seguro y de calidad”.

Ardiles, además, indicó que “una vez finalizada la investigación, instancia que determinará las causas exactas de las fallas, será posible analizar, más allá de las eventuales multas a los responsables, las compensaciones que podrían recibir los usuarios afectados, según lo consignado en la normativa vigente”.

Asimismo, desde la entidad fiscalizadora recordaron a la ciudadanía que todo corte de luz no programado, variación de voltaje u otra situación que afecte el normal servicio que reciben en sus hogares, debe ser reportado de forma inmediata a la empresa eléctrica, reclamo que también puede realizarse en la SEC, ingresando a www.sec.cl.

Junto a ello, si tras este tipo de episodios se detectan daños en artefactos eléctricos, debe informarse a la compañía eléctrica. Y, en caso de no recibir una respuesta, o si ésta no es satisfactoria, la denuncia debe realizarse ante la SEC.

