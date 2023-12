SMA formula 4 cargos graves contra la empresa Sociedad Minera Pacífico del Sur SpA

El titular arriesga una multa de hasta 20 mil UTAs, equivalentes a más de $15.411 millones.

Coyhaique.- La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) procedió a formular cargos contra la empresa Sociedad Minera Pacífico del Sur SpA, titular del proyecto “Depósito de relaves filtrados doña Rosa”, calificado ambientalmente a través de la resolución de calificación ambiental (RCA) N°96/2011, y que está asociado a la unidad fiscalizable Minera el Toqui, la cual, está localizada en el sector Villa Mañihuales, comuna de Coyhaique, Región de Aysén. El inicio de este procedimiento sancionatorio se sustenta luego de identificar diversos incumplimientos ambientales establecidos en su RCA.

Cabe indicar que el proyecto consiste en la construcción y operación de un depósito de relaves para la faena minera, los que se dispondrán en forma de relaves filtrados. El depósito contará con un muro frontal de confinamiento que será construido en base a material de relleno controlado y compactado. El depósito fue proyectado para almacenar del orden de 2.176.000 m3 de relaves filtrados, alcanzando al final de su vida útil una altura máxima de 20 metros.

Este caso tiene como origen una serie de inspecciones ambientales realizadas en abril y julio de 2021, agosto de 2022 y febrero de 2023 por fiscalizadores de la Oficina Regional de la SMA de Aysén, en conjunto con fiscalizadores del SAG, la DGA y de la Seremi de Salud de Aysén, donde se pudo constatar variados incumplimientos establecidos en las obligaciones ambientales del proyecto minero.

En base a estos antecedentes, la Superintendencia del Medio Ambiente, a través de la División de Sanción y Cumplimiento (DSC) formuló cuatro cargos contra el titular tras constatar como primera infracción que la empresa no realizó la limpieza de la Piscina de Sedimentación, según las condiciones comprometidas en la evaluación ambiental.

La segunda infracción se sustenta porque el titular presentó una operación deficiente del transporte y posterior disposición de los relaves del proyecto desde la Planta de Espesados hacia el Depósito de relaves Doña Rosa.

A lo anterior, se suma una tercera infracción debido que la compañía no activó el Plan de Alerta Temprana, consistente en realizar el envío de aguas de contacto recolectadas por el Sistema de Drenaje Basal, hacia la Piscina de Sedimentación, en las condiciones definidas en la evaluación ambiental.

Y, respecto a la cuarta infracción, esta se sustenta porque la minera realizó disposición de aguas de contacto y sedimentos de relave fuera de la cubeta del depósito Doña Rosa, en un área no autorizada.

Al respecto, el jefe regional de la SMA en Aysén, Oscal Leal explicó que “la formulación de cargos contra la empresa se justifica porque en las tres inspecciones ambientales realizadas por fiscalizadores de esta oficina regional de la SMA, en conjunto con otros organismos sectoriales, detectamos una serie de incumplimientos ambientales y que no se ajustaban a lo establecido en la resolución de calificación ambiental otorgado a este proyecto minero”.

Por su parte, la Superintendenta del Medio Ambiente (s), Claudia Pastore agregó que “es importante recordar a los titulares de los proyectos que no basta con contar con un permiso ambiental. El cumplimiento de estos es un imperativo, es decir, las empresas deben cumplir con los compromisos que establecen para poder funcionar. Es parte de las reglas del juego”.

Cabe señalar que, en el caso de las infracciones clasificadas como graves, el titular puede ser objeto de la revocación de su RCA, clausura, o multa de hasta 5.000 UTA. En este sancionatorio, la empresa Sociedad Minera Pacífico del Sur SpA arriesga una multa de hasta 20 mil UTAs, equivalentes a más de $15.411 millones.

La empresa tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento (PdC) y de 15 días hábiles para formular sus descargos tras la notificación del presente sancionatorio.