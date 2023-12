CONDENAN A SUPERMERCADO MURALLA CHINA DE COYHAIQUE POR IMCUMPLIR LA LEY DEL CONSUMIDOR

El Servicio detectó una serie de incumplimientos, entre ellos, que no informaba los precios de los productos, la rotulación no estaba en idioma castellano y restringía el derecho a la garantía legal.

Coyhaique.- Tras una denuncia de la Dirección Regional del SERNAC de Aysén, la justicia condenó al Supermercado Muralla China de Coyhaique, por una serie de infracciones a la Ley del Consumidor (LPC), entre ellas, no informar los precios, tener el rotulado en idioma distinto al castellano y poner barreras para poder ejercer el derecho a la garantía legal.

La Directora Regional del SERNAC de Aysén, María Francisca Ortiz Oberg, junto con valorar la sentencia de la justicia, indicó que es relevante que las empresas sean profesionales y respeten la Ley del Consumidor.

“Es deber de las empresas cumplir con todas las disposiciones que establece la Ley del Consumidor (LPC), pues en caso contrario las personas no pueden ejercer sus derechos fundamentales, como a la libre elección, al acceso de productos con la información necesaria y a que las empresas respondan en los plazos establecidos cuando un producto nuevo sale defectuoso”, recalcó la autoridad regional.

Ortiz recalcó la relevancia que las empresas sean profesionales y cumplan con las disposiciones establecidas en la Ley, pues el SERNAC está constantemente realizando acciones de fiscalización, y en caso de detectar incumplimientos, tomará las acciones pertinentes para ir en defensa de los derechos de los consumidores, tal como ocurrió en este caso.

Incumplimientos detectados

Tras una fiscalización presencial realizada por el SERNAC Regional, se detectó que el Supermercado Muralla China incumplía una serie de disposiciones establecidas en la Ley del Consumidor.

Entre los principales hallazgos destacan que el local no informaba los precios de los productos comercializados y muchos de ellos estaban con rotulado en idioma distinto al castellano (chino).

En el caso del derecho a la garantía legal, esto es, poder cambiar el producto, solicitar la devolución o repararlo, el encargado del local indicó que el plazo para poder ejercerlo era de 3 semanas, vulnerando lo que establece la Ley, que es de 6 meses desde la compra.

Tras estos hallazgos, el SERNAC regional interpuso la denuncia ante el Juzgado de Policía Local de la ciudad de Coyhaique, tribunal que, tras analizar los antecedentes, condenó al Supermercado Muralla China al pago de 20 UTM, esto es, cerca de un $1.300.000.

Derechos de los consumidores

La Ley del Consumidor establece una serie de derechos, los cuales deben ser respetados por las empresas, entre ellos, a recibir información veraz y oportuna sobre las características relevantes de los productos y servicios, entre ella, el precio.

Además, la normativa indica que los consumidores tienen derecho a elegir libremente y a recibir productos y servicios de calidad; a que se respeten las promociones y ofertas; y a que las empresas respondan; y a que compensen e indemnicen a los afectados cuando no cumplen sus obligaciones y les causan daño.

Junto con lo anterior, la Ley establece además el derecho a la garantía legal, la cual aplica en caso que el producto comprado nuevo venga defectuoso o presente fallas por un uso normal. En este caso, los consumidores tienen derecho a tres opciones: el cambio, la reparación o la devolución de lo pagado a elección del consumidor, durante 6 meses desde la compra o desde que lo recibe, si se trata de una compra por internet.

Asimismo, la normativa incluye un derecho muy relevante, como lo es la seguridad en el consumo, lo que obliga a empresas a ofrecer productos y servicios que no dañen la salud o impliquen algún riesgo.

Para exigir sus derechos el llamado a las consumidoras y consumidores es a comprar sólo en el comercio establecido y exigir su boleta.